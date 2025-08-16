Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María

Compañía de María es un equipo que se enorgullece de su trabajo de cantera. Un club que lleva por bandera la formación y la promoción del talento joven, que abre puertas cada temporada a algunos de los mayores diamantes sobre patines de Galicia para que lleguen a la élite y compitan entre los mejores. Una plaza donde las generaciones doradas se suceden curso tras curso y el futuro deslumbra muchas veces al presente. Pero, en medio de ese trabajo a largo plazo, la entidad se permite soñar de vez en cuando con el clase ya contrastada. Y el último sueño del cuadro que juega en Elviña se llama Jordi Bargalló.

Para que los jóvenes despunten, es importante rodearlos de experiencia y calidad. El club incorporó este verano a Pablo Cancela, un jugador que garantiza que el resto de sus compañeros tengan un referente en el que apoyarse tanto dentro como fuera de la pista. Y, aunque Cancela es perfectamente capaz de guiar a uno de los vestuarios más jóvenes de la OK Plata en el día a día, el club ha tratado de acompañarlo para que no tuviese que hacerlo solo. Para ello, Josep Sellas, el director deportivo, apuntó directo a la figura de Jordi Bargalló, uno de los jugadores más emblemáticos del hockey sobre patines español. «Pablo [Cancela] y yo estuvimos con él en un Campus y le comentamos la idea de que jugase con nosotros, pero al final no salió, no llegamos a nada porque ninguna de las partes lo vio claro», explica el directivo del combinado coruñés.

El veterano jugador catalán acaba de colgar los patines con 45 años en las filas del Noia Freixenet. Jordi, que dejó un gran poso en A Coruña tras dos exitosas etapas en el Liceo, ahora compagina su labor en el cuerpo técnico de la selección española junto a Pere Varias con sus funciones en la academia International Skating, donde hace de tutor y realiza actividades con jóvenes deportistas en el entorno de Barcelona. Pero, por encima de todo, quiere tener tiempo para su familia. «Disputar tantos partidos seguidos te quita mucho tiempo de vida y yo le debo mucho tiempo a mis hijos», comentaba el jugador en una entrevista con LA OPINIÓN el pasado mes de marzo, tras anunciar su retirada. «Ya que ha dejado de jugar, con 45 años lo que quiere es tener tiempo para estar con sus niños y no tener ocupados los fines de semana. Nos parece lógico», explica Sellas.

Haber reunido a dos veteranos como Cancela y Bargalló de nuevo sobre la pista hubiese «estado muy bien», pero, por otra parte, Sellas trata de analizarlo desde otro punto de vista: «No sé si hubiese tenido mucho sentido meter a gente tan mayor cuando lo que queremos es consolidar a un equipo de jugadores jóvenes». Lo que no duda el director deportivo es que Jordi estará «pendiente» de los pasos del cuadro coruñés en OK Plata y del club en general. «Tenemos un grupo de WhatsApp con él y nos va preguntando cosas», confiesa. A Compañía le queda el consuelo de, por lo menos, haberlo intentado.

Continuidad y juventud

La llegada de Bargalló a Elviña hubiese completado una plantilla que, salvo por la salida de Ignacio Liñán y las llegadas de Pablo Cancela (Liceo) y el meta Pepe Verdía (Cambre), mantiene la gran mayoría del bloque respecto al curso anterior. Jugadores como Eloi Martínez, Ignacio Sáenz de Buroaga, Vicente Soto, Iván Centoira o Álex Fuentes formarán el núcleo grueso del vestuario, mientras que Kiko García, Hugo Mareque o Dani Garea seguirán con ficha del filial, pero tendrán cada vez más presencia a las órdenes de Alejandro Canosa en OK Plata tras su buen rendimiento en la recta final de la campaña anterior. Las grandes promesas del proyecto de OK Bronce entrarán en las convocatorias de Canosa y su staff. Nombres como Bruno Boloña, Samuel Pose o Aarón Torrado deberán «dar ese saltito hacia adelante», indica Josep Sellas, que asegura que aplicarán con ellos «la misma fórmula» que tantos éxitos ha dado con García, Mareque, Garea e, incluso, Álvaro Trigo y Álex Pérez, que este curso competirán en el Escola Lubiáns de Carballo.