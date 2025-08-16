El Hockey Club Coruña asienta sus cimientos: tendrá cantera

Desde su nacimiento en 2023, el Hockey Club Coruña Femenino ha ido consolidando su proyecto de manera paulatina. Primero, logró asentarse en la OK Liga Iberdrola y permanecer en la élite, pese a que el camino a seguir no ha sido sencillo ni dentro ni fuera de la pista. Este curso, 2025-26, a punto de celebrar su tercer aniversario en lo más alto y con un proyecto sénior completamente renovado, la entidad de Riazor dará un paso más en su plan de futuro: creará una estructura de cantera. «Tuvimos que empezar en su momento la casa por el tejado, pero la idea siempre ha sido tener una base que respaldase al primer equipo», afirma Carlos López, secretario del club coruñés.

«Sabíamos que el primer año era inviable, porque el HC Coruña nació como nació. Queríamos tener algún equipo en la segunda temporada de vida, pero por distintas circunstancias no pudimos hacerlo. Cuando terminamos el año pasado, teníamos la idea fija de sacarlo esta campaña y las cosas ya están muy avanzadas. A la tercera va la vencida», añade Carlos López.

El HC Coruña tendrá ya este curso «un equipo como mínimo. Quizá dos». Para ello, la entidad que preside Lucía Sanjurjo ya ha formalizado su organigrama firmando a «entrenadores» y a «un responsable de coordinación que está haciendo un gran trabajo» para cerrar todos los detalles lo antes posible.

El club coruñés considera que es un paso adelante fundamental para garantizar la sostenibilidad del proyecto a medio plazo. «Consolidar la cantera es muy importante. Hoy en día, no se concibe un equipo de hockey que se precie sin base», afirma el secretario. La estructura de categorías inferiores es clave para «sacar jugadoras» al primer equipo y para impulsar la parcela económica: «No es una de las principales fuentes de financiación, pero todo ayuda».

Más allá de eso, se trata de un modo de ampliar la oferta sobre patines en la ciudad. «La demanda es increíble en A Coruña, hay niños que se están quedando sin jugar porque no hay espacio para más. Fundar la base es nuestra manera de contribuir a que el hockey siga creciendo», indica Carlos López. La cantera, eso sí, se abre a todo el mundo, no se limita solo a acoger talento femenino: «Nuestra idea es crear equipos femeninos y masculinos o, en caso de no ser suficientes, mixtos».

Arrancar un proyecto de tal envergadura de cero no es sencillo, por eso el HC aplica diferentes fórmulas de captación. La principal es el «boca a boca», pero el club también explora «otras fórmulas» que podrían implicar acuerdos con instituciones u organizaciones de distintos ámbitos de la ciudad. Los próximos pasos apuntan a estrechar lazos con otras entidades deportivas para ofrecer salida a las jugadoras que, en otras plazas, ven cortada su progresión al llegar a los 13 o 14 años por falta de equipos para competir. «Buscamos que esas chicas tengan continuidad y no se vean obligadas a abandonar», asegura el secretario del HC.

Una continuidad que apunta hacia un horizonte mayor: llegar a dotar al primer equipo de piezas de la casa. «Queremos seguir galleguizando la primera plantilla y que salgan de aquí jugadoras que puedan hacer un buen papel en la OK Liga», afirma Carlos López con convicción. Y es que, en A Coruña y sus alrededores, solo el HC, el Resa Cambre y el recién estrenado Marineda (estos dos últimos en OK Plata) ofrecen la posibilidad de competir en categoría nacional en sénior. En la base, la oferta no es mucho mayor. El Liceo cuenta con dos equipos íntegramente femeninos (benjamín y alevín) y, a partir de ahí, el Cambre, el Oleiros y el Borbolla son quienes dan más oportunidades a las chicas, mientras que el Marineda intentará ampliar su estructura el curso que viene. El HC llega para sumar otra pieza al puzle del hockey coruñés.