Hockey sobre patines | OK Plata Femenina
Ale Martín y Efe Muñoz se unen al proyecto del Marineda
El nuevo club coruñés tiene a cuatro jugadoras confirmadas para su primera temporada de vida
Alejandra Martín y Fernanda Muñoz defenderán la próxima temporada los colores del Marineda de Hockey. Las dos exjugadoras del HC Coruña se suman al proyecto de nueva fundación en la ciudad, que se estrena esta temporada y competirá en OK Plata Femenina. Ale formó parte de la última etapa del Liceo femenino, mientras que la chilena Efe se unió al HC Coruña en el verano de su fundación, en 2023. Al final de curso pasado formaron parte de las numerosas despedidas para iniciar en el Marineda un nuevo proyecto.
El Marineda ha confirmado hasta el momento a cuatro jugadoras. Además de Martín y Muñoz, ya está la goleadora Alba Garrote, también con pasado en el Liceo y el HC Coruña, y la joven guardameta Mencía Mosquera.
