Laura Martínez: «El judo español está en uno de sus mejores momentos»

«El judo español está en uno de sus mejores momentos y esperamos que para los próximos Juegos Olímpicos haya resultados todavía mejores». Laura Martínez fue una de las judocas que se marchó de París el pasado verano con una sensación agridulce. Se llevó uno de los cuatro diplomas olímpicos que la delegación española consiguió en judo, pero se quedó a un suspiro de sustituirlo por una medalla de bronce. Lejos de caer en la frustración, reseteó la cabeza y se centró en mejorar para alcanzar, por fin, una presea en el Campeonato del Mundo. Cumplió el pasado mes de junio, cuando se colgó el bronce en la categoría de -48 kilos en Budapest (Hungría). Esta semana participó en unas jornadas de tecnificación en A Coruña para ayudar al talento gallego para preparar el campeonato de Europa júnior.

La judoca, con un premio de la Federación Gallega. / Cedida

El bronce de Fran Garrigós en el Campo de Marte de París, donde se disputaron las competiciones de judo, redondeó el papel de un judo español que tuvo a su alcance varias medallas más tras muchos años de sequía en el tatami olímpico. «Se sacó una medalla, pero hubo otros cuatro diplomas, quintos puestos», resalta Laura Martínez, una de las judocas que se quedó a las puertas de la gloria en la capital francesa en un deporte en el que un segundo define una medalla. A la madrileña, que cuenta con raíces gallegas, le salió cruz el combate por esa presea.

Volvió a empezar de cero tras la cita olímpica. Cada objetivo es diferente. «En los Juegos perdimos la medalla de bronce, pero hicimos una buena competición y hay que valorarla. Una vez acabaron, nos pusimos a entrenar para conseguir una medalla mundial y la conseguimos», relata Laura Martínez. Perdió en semifinales en el Mundial de Budapest, pero se aseguró la medalla en el combate por el bronce ippon (máxima puntuación).

La judoca participó la semana pasada en unas jornadas de tecnificación en el colegio Liceo La Paz que organizó la Federación Galega de Judo para preparar el campeonato de Europa júnior. «No queda mucho tiempo y tampoco se puede aprender muchas cosas nuevas», resume. Aprovechó las sesiones de trabajo con los jóvenes judocas para «reforzar lo que ya saben» y «que lleguen de la mejor manera» a los torneos. Martínez prima, por encima de todo, «mantener siempre la concentración». «Hay un árbitro y un oponente, pasan muchas cosas a la vez que no dependen de ti», explica. Después de consagrarse en la cima del judo mundial, espera haber ayudado a la cantera gallega a lograr nuevos éxitos.