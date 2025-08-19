Arévalo, líder del K4 500 en el Mundial

El Campeonato del Mundo de piragüismo en aguas tranquilas arranca este miércoles en Milán y lo hace con el foco puesto en Carlos Arévalo, doble medallista olímpico y uno de los grandes referentes del piragüismo español. El palista de Betanzos, que pertenece al Fluvial de Lugo, se estrena por la mañana con el K4 500, la prueba reina de este deporte, pero no podrá hacerlo en el K1 200, una categoría en la que había conseguido plaza por méritos propios y de la que fue apartado por decisión de la Real Federación Española de Piragüismo.

Más allá de lo sucedido con los directivos en torno al puesto ganado en la prueba individual, Arévalo llega a la cita italiana como el líder y referente de una embarcación doble medallista olímpica. No estarán Craviotto ni Copper y Germade se acaba de enganchar de nuevo al proyecto. Él es el hilo conductor, ya que el palista fue uno de los artífices de la plata de Tokio 2020 y del bronce en París 2024.

El Mundial de Milán empieza y se celebrará hasta el 24 de agosto. Arévalo debutará en la mañana del miércoles a las 9:24 horas de la primera jornada, junto a sus compañeros Adrián del Río, Álex Graneri y Rodrigo Germade, un equipo que combina juventud con experiencia y que se perfila, a pesar de los vaivenes en su composición, como una buena baza de la delegación española. Con la baja de Cooper y de Cravioto, todos han de dar un paso adelante para poder consolidarse como un barco competitivo. La semifinal está prevista para mañana jueves a las 14:06 horas y la final A tendrá lugar el viernes a las 15:11 en aguas italianas.

Mientras él compite en el K4, queda el vacío en el K1 200 que arranca hoy a las 11.31 sin la presencia del bronce de la Copa del Mundo, prueba en la que el de Betanzos aspiraba de nuevo a medalla.

Los antecedentes

Pase lo que pase en Milán, la cita tendrá para Arévalo un sabor agridulce. La oportunidad de sumar una nueva medalla individual se vio truncada por una decisión federativa que abrió un debate sobre la transparencia y los criterios de selección en el piragüismo español.

Aun así, el gallego llega dispuesto a dejar huella en el K4 500 y a mantener viva la llama de un palmarés que ya lo sitúa como uno de los grandes nombres del piragüismo nacional tras todo lo sucedido en torno a su inesperada baja de la prueba individual.

Arévalo se había ganado en el selectivo nacional la plaza del K1 200 y la reforzó, además, con el bronce en la Copa del Mundo de Szeged (Hungría), donde ya demostró que era capaz de compaginar las dos pruebas de manera exitosa. Sin embargo, la RFEP decidió excluirlo de la cita individual al considerar que no era compatible con el K4 500 al alegar que el escaso margen de tiempo entre una final y otra podría poner en riesgo el rendimiento del equipo. El palista betanceiro no comparte esa visión y la criticó abiertamente. Recordó que en campeonatos anteriores, tanto europeos como mundiales, logró compaginar ambas pruebas sin afectar a los resultados colectivos.

La Federación, por su parte, defendió su postura al apuntar que las condiciones de la Copa del Mundo de Szeged no son extrapolables a las del Mundial de Milán y que debe prevalecer el principio de igualdad entre todos los palistas. El organismo descartó cualquier rectificación, a pesar de que Arévalo es uno de los candidatos a luchar por el podio en el Mundial

La Federación aseguró que busca proteger al colectivo y que la decisión se tomó con la junta directiva para poder mejorar el rendimiento del equipo nacional. La exclusión generó reacciones de apoyo a Arévalo. El Club Fluvial de Lugo emitió un comunicado en el que calificaba la decisión de injusta y advertía de que estaba dispuesto a emprender acciones legales en defensa de su palista. El respaldo también llegó desde Betanzos, donde vecinos y asociaciones recogieron cerca de 1.500 firmas que fueron enviadas a la Federación para solicitar que se revisase el caso y se permitiese a Arévalo competir en ambas modalidades. Sin embargo, la RFEP siguió firme en su decisión de no permitirle defienda su medalla de bronce de Szeged.

Los gallegos que defienden a España en el Mundial de Milán

Durante los últimos años el piragüismo gallego ha sido uno de los bastiones del equipo español. No solo Arévalo y Rodrigo Germade (K4 500) competirán en esta cita mundialista. Galicia aportará el 50% de los deportistas de la expedición para el Mundial en la modalidad sprint, es decir, un total de 16 palistas a los que hay que sumar los tres integrantes de paracanoe (Menduiña, Mosquera y David González).

En kayak masculino compite Roi Rodríguez (K1 200). En kayak femenino, Estefanía Fernández (K1 5000, K2 500 y K4 500) y Begoña Lazcano (K2 500). En canoa masculina, Pablo Graña (C1 200), Manuel Fontán (C1 500), Pablo Crespo (C1 1000) y Jaime Duro (C1 5000). Las embarcaciones de equipo las integran Diego Domínguez (C2 500), mientras el C4 500 contará con Jácome, Fontán y Adrián Sieiro. En canoa femenina, Claudia Couto (C2 200 y C4 500) y Valeria Oliveira (C4 500).