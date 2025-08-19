Un Leyma a «uno de los mejores niveles de la categoría» comienza la pretemporada

El Leyma Básquet Coruña 2025-26 ya camina sobre la tarima del Coliseum. El conjunto naranja ha renovado su plantel y sus objetivos tras el doloroso descenso de ACB y mira con ambición hacia la Primera FEB. «Estamos a uno de los mejores niveles de la categoría», admitió Charlie Uzal, director deportivo de la entidad, en sala de prensa.

No ha sido un verano sencillo para la secretaría técnica coruñesa, que se vio obligada a reconstruir una plantilla de la que no quedó nadie del curso anterior. «Ha sido un cambio drástico. Queríamos la continuidad de algún jugador que ya estaba, caso de Beqa [Burjanadze] o Aleix [Font], pero entendemos que hayan tomado otros caminos deportivos, es una apuesta tremenda seguir en ACB», declaró Charlie Uzal. Aunque no solo el georgiano y el catalán eran del gusto de la directiva para rearmar el proyecto sobre sus hombros. Olle Lundqvist también era uno de los elegidos, pero se marchó a Santiago de Compostela junto a Diego Epifanio. «Olle se ha ido al Obradoiro, que es nuestro rival directo, por decisión personal», aseguró el director deportivo, que dice no estar «especialmente dolido» con la decisión del sueco, al que le desea «lo mejor» en su futuro.

Yunio Barrueta es otro de los grandes nombres del mercado. El hispanocubano decidió marcharse para continuar en la máxima categoría, pero también terminó haciendo las maletas rumbo al multiusos Fontes do Sar. «Dijo que quería estar en ACB desde el primer momento no dio opciones para quedarse con nosotros. Se ve que el mercado de élite se le cerró y, a partir de ahí, optó por su mejor opción», comentó Uzal al respecto. Barrueta tenía un año más de contrato con el Leyma, aunque desde el club prefieren no dar datos de la negociación de salida por «motivos contractuales y legales».

Los que si han llegado son once caras nuevas que «son de primer nivel para la categoría». «Hemos competido con equipos importantes de la liga para poder traerlos. Hablamos con sus entrenadores anteriores y tenemos buenas referencias de todos. Aparte de sus capacidades deportivas en la cancha, vamos a tener un buen grupo». El hecho de que la mayoría, además, se conozca o haya compartido vestuario previamente es un factor que «ayuda muchísimo». Los fichajes tienen un perfil que se adapta a la idea que quiere proponer la escuadra naranja a lo largo de la campaña: «Buscábamos un tipo de jugador para nuestra idea de juego, que es dinámica, de mucha presión defensiva y contraataques rápidos. La confección ha ido en ese sentido. Hemos tenido oportunidades de incorporar jugador con muy buen caché, pero lo declinamos porque no se ajustaban a lo que buscábamos», desvela el director deportivo. Con esas once cartas para la mano de Carlos Marco, el Leyma se da por satisfecho, aunque el club está abierto a alguna última incorporación. «Mañana puede aparecer alguien que nos ayude a mejorar y a ganar partidos, pero tenemos a once jugadores capacitados para iniciar la liga», resaltó Uzal.

Charlie Uzal, sin embargo, no se fía de la competición. «Obradoiro, Estudiantes, Palencia, Fuenlabrada… Los ejemplos de lo difícil que es están ahí. Solo por bajar te ponen como favorito al ascenso, pero hay que jugar. Esta liga se come a los equipos y, además de una buena plantilla, hay que tener suerte en los partidos clave», indica. Aun así, cree que habrá un grupo de «seis u ocho equipos» que lideren la tabla y luchen por «estar arriba».

Sobre las bajas en esta vuelta al trabajo, el angoleño Macachi Braz y el brasileño Caio Pacheco, concentrados con sus respectivas selecciones, el director deportivo señaló que tendrán «un par de días de descanso» al terminar sus compromisos internacionales, pero que se incorporarán pronto porque «vienen de competir al máximo nivel» y que «no necesitan pretemporada».

Abdou Thiam, por su parte, vivirá una segunda etapa en la entidad naranja. Charlie Uzal destacó que, en estos tres años, el senegalés «ha demostrado que está en el nivel top de la liga» y que «en cuanto nombre, a lo mejor no sale como uno de los mejores pívots de la categoría, pero sus números sí que están en lo más alto».

La repesca del Granada y el apoyo de la afición

Pese a que la entidad naranja se esfuerza por mirar al futuro, hay lastres del último curso que todavía pesan. Entre ellos, la repesca del Granada, penúltimo clasificado, por parte de la ACB. «Toda A Coruña le da vueltas a eso, pero el club hizo todo lo que estaba en su mano para quedar lo mejor posible en los últimos partidos», comenta Uzal, que destaca que, incluso tras la marcha de Brandon Taylor a falta de tres jornadas, el Leyma hizo el esfuerzo de incorporar a Alonzo Verge Jr., para cubrir su plaza. «Queda ese resquemor de no seguir en ACB por un par de detalles, pero hay que ganar partidos. No pudo ser», lamentó.

Pese al varapalo de la pérdida de categoría, el apoyo de la ciudad no ha mermado. El club ya cuenta con 5.350 abonados, a falta de un mes y medio para iniciar la competición oficial. «Estamos eternamente agradecidos, por esos 5.000 de este año más la respuesta del curso pasado, con el Coliseum siempre rozando el lleno. Hace dos temporadas, cuando ascendimos, estábamos en dos mil y pico socios. Este crecimiento es un éxito total de A Coruña y del aficionado al baloncesto coruñés», celebra el director deportivo naranja.

Y eso que este año el horario previsto de los partidos no es el que más llama la atención del aficionado. Los duelos como local en el Coliseum se jugarán los viernes, a las 20.45 horas. «Este recinto es un multiusos cultural con muchos espectáculos, intentamos no solaparnos con ellos y la mejor manera de tener disponibilidad, sobre todo para entrenar, es jugar los viernes. Obedece al motivo de facilitar al entrenador y jugadores el poder entrenar todos los días posibles en la pista de juego», subrayó Charlie Uzal. El director deportivo admitió que el club es el «primer interesado» en jugar los fines de semana, pero que hay compromisos en el feudo municipal que son ineludibles y, por tanto, «es difícil poner un partido en una hora que a todo el mundo».