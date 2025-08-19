La Semana Abanca cita a 2.500 deportistas en tres rías gallegas y el río Miño

La 26ª edición de la Semana Abanca, que organizan el Real Club Náutico de La Coruña, el Liceo Marítimo de Bouzas, el Club Marítimo de Canido, el Club de Piragüismo Olívico, el Club Marítimo de Vigo, la Sociedad Deportiva Samertolameu, el Club de Piragüismo Tambo de Marín, el Club Náutico de Portonovo, el Dumies de Ourense y el Club Náutico de Castrelo, fue presentada oficialmente en la central viguesa de Abanca.

Con el apoyo de las federaciones gallegas, españolas y lusitanas, de los deportes de esquí náutico, wakeboard, remo, piragüismo y vela, se competirá hasta la primera semana del mes de noviembre y participarán unos 2.500 deportistas.

El Open Ibérico de esquí náutico, wakesurf y wakeboard abre el evento en la pista internacional del Miño, en Cortegada. El Club Marítimo de Canido entrará en acción con el Ibérico de Ilca, en las Islas Cíes, con un centenar de laseristas, de toda la Península. El tercer acto de la Semana Abanca será complicado. Por una parte se competirá en el embalse de Castrelo de Miño en el Clinic Internacional de Optimist y, por otra, en A Coruña con las clases Finn, 420 y Snipe.

Ya en la segunda parte de esta edición del evento, el Liceo organiza la regata de cruceros Vila de Bouzas. Le sigue, en aguas de la ría de Pontevedra, el Open de España para tripulaciones reducidas de dos y tres personas. Posteriormente al pie de la Torre de Hércules tendrá lugar la Isabel Zendal de vela femenina en los J80 y como cierre se disputarán el Trofeo Ence-Villa de Marín de remo y piragüismo y un desafío de dragones.