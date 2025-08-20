Arévalo guía al K4 500 español a las semifinales con el mejor tiempo en las series

Nueva era, viejas costumbres. El betanceiro Carlos Arévalo, doble medallista olímpico, lideró al K4 500, la embarcación reina del piraguismo español, canino de las semifinales del Mundial de Milán con el mejor tiempo de las tres series entre todos los participantes. Serio aviso de un barco renovado y que recupera parte de su esencia y que hace unos meses fue cuarto en la Copa del Mundo de Szeged.

Con Del Río y Granieri por delante y con el recuperado Germade por detrás, palada a palada, superó en su manga a las siempre peligrosas Hungría, Polonia y Alemania. Fueron los más madrugadores al saltar al canal a las 9:24. En las siguientes tandas nadie superó su 1:21:33, aunque muchos se quedaron cerca, algo habitual en una carrera tan explosiva. Una de ellas fue Portugal, una de las grandes favoritas, quien a tenor de los tiempos, salió de manera fulgurante para pasar en 36 segundos y 81 milesimas en los 250 metros y luego dejarse ir o pagarlo. En ese parcial intermedio solo le siguió de lejos la España de Arévalo con 38.68. Las semifinales empezarán mañana jueves a las 14:06. Y la final queda para el viernes a las 15.11.