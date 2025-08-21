Carlos Arévalo, una leyenda que busca el doctorado

Cuando este viernes, unos minutos más tarde de las 15.00 horas, Carlos Arévalo esté colocado en su kayak con el Del Río y Granieri por delante y con Germade por detrás, será un piragüista muy diferente al que vio por televisión los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, incluso al que se colgó su primera medalla olímpica al cuello en Tokio en 2021. No ha tenido, ni mucho menos, una carrera lineal el palista de Betanzos. Más de una vez ha estado atrapado en una de las mejores generaciones de piragüistas de la historia de España, entre ellos Saúl Craviotto, y en los farragosos procesos selectivos de la Federación que más de una vez le han puesto «piedras en el camino», como admitía hace unos meses en una entrevista a LA OPINIÓN. Arévalo ha superado todo eso y mucho más. Dificultades a las que él siempre ha sabido sobreponerse siendo el mejor entre los mejores y arrasando en todo tipo de selectivos nacionales de la RFEP. David Cal es el único deportista gallego de la historia que tiene más medallas olímpicas que él y Arévalo tiene entre ceja y ceja lograr la tercera en Los Ángeles 2028. Si puede ser de oro, mucho mejor para así completar el trío. Pero ya no es solo la cantidad ni la longevidad, es el cómo y el rol en el equipo. Este Arévalo no es el de 2021, ni siquiera el de 2024.

Y es que el palista del Fluvial de Lugo, tras los habituales vaivenes en la formación del kayak, está ante su primer Mundial como líder absoluto del K4 500 español, la embarcación de oro, la que ha dado medallas por sistema para España y Galicia. Craviotto está de año sabático, Cooper buscó nuevos horizontes y Germade está recién aterrizado después de que fuese descabalgado del barco hace unos meses. Todo ha cambiado a su alrededor, pero él no, es el jefe y, como tal, quiere llevar a su equipo al primer Mundial con él como referente.

«Fue muy buen inicio. Hay algunos detalles que tenemos que mejorar de cara a la final». Arévalo fue escueto a la par que realista y exigente en su valoración de las series. El K4 500 español cerró la primera mañana de competición en el Mundial con el mejor tiempo de todas tras dejar atrás a Hungría, Polonia y Alemania, su tradicional bestia negra. Portugal dio un aviso en la otra tanda. Nunca faltan los contrincantes de nivel en una prueba tan explosiva, que se decide por escaso margen, cuando no en foto finish. Todo quedará visto para sentencia antes de las 15:15 horas del viernes, pero esa condición de mejor tiempo de las series ya marca una primera diferencia con el Europeo de Racice de hace unos meses, cuando el barco, en ese momento aún con Marcus Cooper, se quedó en la cuarta plaza rozando la medalla. Ahora ya hay, de momento, estabilidad y Arévalo y sus compañeros quieren dar un paso al frente, colgarse una medalla y demostrarle a la Federación que, con regularidad y condiciones de trabajo idóneas, llegan los resultados en una embarcación eternamente fiable, más allá de sus componentes.

Si Carlos Arévalo y sus socios se llevan el oro o cualquier otra medalla, no será ni mucho menos la primera para el betanceiro. En 2019, cuando era un meritorio por la baja de Carlos Toro, se llevó la plata y, años más tarde, fue oro en 2022 justo después de Tokio en su particular venganza de los alemanes. Aquellos fueron dos días fantásticos en la carrera de Arévalo, junto a las medallas olímpicas, porque también ganó el oro en el K1 200, justo la prueba que la Federación le ha arrebatado esta vez, a pesar de haberse ganado el derecho, por esa limitación para doblar que se ha sacado, en esta ocasión, de la manga.

Eso sí, no hay solo precedentes felices, porque en 2024 fueron séptimos, algo que fue casi un shock, pero que, en cambio, fue el preludio del bronce de París 2024. La eterna resiliencia de Arévalo y del K4 500 español que este viernes se vuelve a poner a prueba.