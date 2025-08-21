Damián Ramos, citado para el Mundial en carretera

La Federación Española confirmó la presencia del paraciclista coruñés Damián Ramos, medallista en París 2024, en el Mundial de carretera que se disputa entre los días 29 y 31 de agosto en la localidad belga de Ronse. Con su nivel y su palmarés, era un hecho su participación, pero ya está confirmada su presencia en la gran prueba del calendario internacional en el año postolímpico. Ramos, encuadrado en la categoría C4, competirá el viernes en la prueba contrarreloj, su gran especialidad en la que trajo la presea de París, donde también buscó suerte en el velódromo. Ya para el domingo quedará la cita en ruta, donde también ha cosechado grandes resultados a nivel europeo y mundial.

Hace meses Ramos ya era concluyente con su ambición. Quiere un maillot nuevo para su colección: «Soy el actual campeón de Europa y llevo en el maillot los colores continentales. El campeón del mundo llevaría la bandera arcoíris. A mí siempre me ha sentado bien el multicolor, así que ese sería un gran sueño por cumplir. Sería lindo tatuarme un campeonato del mundo al lado del símbolo paralímpico», razona quien fuera piragüista de alto nivel antes del accidente que sufrió en 2014 y que le llevó al deporte paralímpico.

El podio del Mundial se le ha resistido hasta ahora. El año pasado fue quinto en la contrarreloj y sexto en ruta. En 2023, en Glasgow, fue cuarto en la crono y quinto en la carretera.