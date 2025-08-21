La España de Mónica Castelo busca trascender al rugby en el Mundial

Arranca el Mundial de rugby femenino en Inglaterra. El evento femenino más importante de la historia del rugby por la trascendencia mediática y el interés que ha despertado esta décima Copa del Mundo que desde las instituciones se trata de equiparar con la masculina. Una cita que la selección española, que regresa al Mundial después de perderse el anterior, quiere utilizar para inspirar a todas las mujeres y niñas que se asomen a la televisión para seguir sus partidos. Una de las convocadas con la selección española es la oleirense Mónica Castelo, exjugadora del CRAT Coruña.

La capitana, Laura Bimba Delgado pronunció un emotivo discurso en la presentación de la selección en la localidad de York. «Para nosotras es más que un Mundial. Es mucho más que las victorias y las derrotas. Estamos aquí para demostrar a cada niña en España que puede soñar en grande. Quizás nunca hayan visto un balón de rugby antes, y mucho menos un partido de rugby femenino. Y quizás esta sea la primera vez que vean rugby femenino en televisión. Ojalá todas estas niñas y mujeres empiecen a practicar un deporte, y mejor aún, si ese deporte es el rugby». «Somos un equipo construido con sacrificio y garra. Y lo más importante, el rugby es un deporte que da la bienvenida a todo el mundo. Hay un lugar para cada una de nosotras en este campo. Como decimos en España, ‘Querer es poder’. Y vamos a mostrarle al mundo de qué está hecho el corazón de Las Leonas», concluyó Delgado ante un auditorio enfervorecido.

Otras referentes de Las Leonas son Lourdes Alameda o Ana Fernández de Corres. Alameda, de 34 años y con 40 caps a sus espaldas, cumplirá «un sueño. Siempre quise ver la haka delante de mí y luego retirarme. Ahora podré hacerlo». Y cumplirá ese sueño porque España debutará ante Nueva Zelanda (domingo 24, 18:30 en el York Community Stadium), luego se medirá a Irlanda (domingo 31, 13:00 en el Franklin Gardens de Northampton) y concluirá su participación en el grupo ante Japón (domingo 7 de septiembre, 13:00 en York). España disputará su séptimo mundial y parece difícil que puedan mejorar el sexto puesto logrado en 1991. Las Leonas pagaron en los últimos años su exclusión del Seis Naciones. El seleccionador español, Juan González Marruecos, no esconde que «el grupo es duro», pero asegura que van «a Inglaterra a dar» su «mejor versión. Ojalá la consecuencia sea tener también buenos resultados y poder ganar partidos». Un pronóstico realista invita a pensar que se puede competir por la victoria con Japón, pelear con Irlanda y dar la cara ante Nueva Zelanda, con la idea de encajar una derrota que no supere el centenar de puntos. Dieciséis equipos, divididos en cuatro grupos, se enfrentarán desde hoy hasta el 27 de noviembre, con el favoritismo incontestable de Nueva Zelanda, campeona en seis de los últimos siete mundiales.