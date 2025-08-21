Goran Huskic ve al Obradoiro como el club «más profesional» de su carrera

Goran Huskic fue el cuarto jugador en ser presentado por el Monbus Obradoiro. El interior serbio, ex del Leyma que no entraba en los planes de la dirección deportiva naranja, dejó muy buenas palabras de su nuevo club tras su llegada a Santiago por el trato tan profesional que recibió. Tiró de experiencia y dejó claro que la Primera FEB es una competición larga y que hablar de ascenso a estas alturas sería un error que ya le ha pasado factura a más de un proyecto.

Al ser preguntado por el peso que tuvo Diego Epifanio para llegar al Obradoiro, dejó claro que fue determinante: «Llevo con Epi, creo que cinco años, con este seis. Lo valoro mucho, ha sido un entrenador que marcó mi carrera en España y tengo mucha confianza en él. No ha sido muy difícil para mí y, además, está ahora mismo en un equipo grande, con mucha tradición y mucha historia, así que la decisión ha sido fácil».

El serbio deja claro que lo que le va a pedir el burgalés es «lo de siempre»: «Él sabe lo que sé hacer, yo sé lo que sé hacer y no me complico mucho la vida. No hago cosas raras o que no domine, por lo menos en mi cabeza». Sobre las claves para estar en la pelea por el ascenso, el pívot señala que «obviamente, tener buen equipo, pero lo más importante es tener una buena química y pelear uno por el otro, todos juntos, como buenos compañeros. Que el vestuario está funcionando a tope».

Ante la posibilidad de lograr el tercer ascenso de su carrera, Huskic invitó a la calma y la paciencia porque de su «experiencia en España y en ese deporte, no es bueno en pretemporada ya hablar de estas cosas». Pese a ello, el serbio es consciente de «lo que quiere la ciudad, la afición y lo que debe querer cada jugador», aunque recuerda que no solo fue al Obradoiro del pasado curso al que le pasó factura y «le pasó mil veces a otros equipos».

El interior balcánico destacó a sus compañeros al recalcar que le «encanta el equipo». «Creo que todos son buenas personas y no me equivoco mucho en eso», apunta de «un equipo muy completo y muy equilibrado».

Su primer test en la preparación supondrá su reencuentro con el Leyma, algo a lo que le quitó peso porque «es un entrenamiento más, el primer partido once días después de empezar a entrenar, así que solo sirve para ponerse en forma». Del Obradoiro destacó la profesionalidad con la que fue recibido: «Sinceramente, de once o doce años que llevo en España, y seis o siete en ACB, este club ha sido el más profesional. Cuando llegué con mi familia, me esperaron con el piso preparado, coche, internet y ropa. Es lo que un jugador imagina cuando ficha por un equipo. Así que tengo solo buenas palabras para la organización».