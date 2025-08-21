Hockey | OK Plata F.
Isa Barros y Mar Franci se unen a la plantilla del Marineda
A Coruña
El Marineda Hockey anunció su quinto y sexto fichaje. Isabel Barros se une al proyecto del coruñés que inicia su andadura en la OK Plata Femenina. La jugadora de 21 años tiene pasado en el Liceo. Mar Franci es otra de las piezas confirmadas del proyecto tras dejar el HC Coruña. Quedan solo unas pocas jugadoras por desvelar.
