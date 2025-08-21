Balonmano

El OAR arranca con la Supercopa Galicia en Novo Mesoiro

Se enfrentará al Cisne, el mismo rival que en la primera jornada de liga

OAR-Cisne. | Germán Barreiros

I.V.G

A Coruña

El OAR Attica 21 ya vislumbra el primer partido que disputarán esta pretemporada, que será la semifinal de la Supercopa Galicia. La cita está prevista para el sábado a las 19.00 horas en el pabellón Novo Mesoiro, el polideportivo al que volvieron a los entrenamientos a principios de mes. La entrada será gratuita y se enfrentará al Club Cisne de Pontevedra, un rival de División Honor Plata, categoría a la que ascendió el OAR la pasada campaña, y que será también el rival del primer partido de liga oficial el 12 de septiembre. El conjunto coruñés inicia así la pretemporada con una plantilla renovada después ascenso logrado.

