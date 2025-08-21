Balonmano
El OAR arranca con la Supercopa Galicia en Novo Mesoiro
Se enfrentará al Cisne, el mismo rival que en la primera jornada de liga
I.V.G
A Coruña
El OAR Attica 21 ya vislumbra el primer partido que disputarán esta pretemporada, que será la semifinal de la Supercopa Galicia. La cita está prevista para el sábado a las 19.00 horas en el pabellón Novo Mesoiro, el polideportivo al que volvieron a los entrenamientos a principios de mes. La entrada será gratuita y se enfrentará al Club Cisne de Pontevedra, un rival de División Honor Plata, categoría a la que ascendió el OAR la pasada campaña, y que será también el rival del primer partido de liga oficial el 12 de septiembre. El conjunto coruñés inicia así la pretemporada con una plantilla renovada después ascenso logrado.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El fantasma de la ACB vuelve a castigar al Leyma Coruña
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- La última gran revolución sobre patines: nuevas normas para renovar el hockey mundial
- El Leyma afronta otro año más con un Coliseum de ACB
- Uxía Martínez, la némesis coruñesa de Jessica Bouzas
- La nueva era del Liceo se pone en marcha en Riazor
- Dominicos se reinventa para alcanzar «cotas más altas» y «competir mejor»
- Yunio Barrueta firma con el Obradoiro de Epi por un año con opción a otro