Caio Pacheco estará con Brasil en la AmeriCup

El brasileño Caio Pacheco jugará la AmeriCup con su selección. El nuevo base del Leyma Básquet Coruña convenció al cuerpo técnico del combinado nacional durante los amistosos de preparación y disputará el torneo, que se celebra en Nicaragua hasta el próximo 31 de agosto. El jugador de la entidad naranja se incorporará tarde a la pretemporada del equipo que prepara Carles Marco, que ya trabaja sobre la pista desde el pasado martes, en función de lo lejos que consiga llegar su país en la competición.

Macachi Braz, por su parte, juega este sábado con Angola la semifinal del Afrobasket (20.00 horas) ante Camerún. Está previsto que el pívot del Leyma descanse un par de días tras la conclusión del torneo y esté en Galicia para presenciar desde la grada el primer amistoso de la escuadra naranja, el 29 de agosto frente al Obradoiro en Vilagarcía de Arousa. Junto a él volverá Román Gómez, asistente del staff de Marco, que forma parte del cuerpo técnico del conjunto angoleño.