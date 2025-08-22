Carlos Arévalo logra el bronce mundial en K4 500

Carlos Arévalo vuelve a ser de bronce. El palista del Fluvial de Lugo logró subir al tercer lugar del podio en la final del K4 500 masculino del Mundial de Sprint de Milan (Italia) acompañado por Adrián del Río, Álex Graneri y Rodrigo Germade. La embarcación española, que ya había hecho unos tiempos destacados en las fases previas, partía como una de las favoritas para estar en lo más alto del cajón. Y no decepcionó.

El K4 español salió con fuerza. Sobrepasó el ecuador de la prueba en cabeza, a la par del kayak húngaro, que empujaba con fuerza en la lucha por el primer puesto. España parecía ser la única capaz de aguantar su ritmo o, incluso, postularse como alternativa. Hasta que apareció Portugal. La canoa lusa fue de menos a más y remó con fuerza en el tramo final de la competición, adelantando al equipo español sin dificultades e imponiéndose también a Hungría sobre la línea final. Así, los portugueses terminaron en lo más alto del podio, los húngaros fueron plata y los españoles ocuparon el tercer cajón con un tiempo de 1:19.33, a cuatro décimas de los dos primeros.

Este bronce supone un paso adelante con respecto a los últimos resultados del K4 nacional. Tras un año de inestabilidad, conflictos y cambios constantes, la embarcación estrella del piragüismo español se había visto relegada al cuarto puesto, fuera de la zona de honor, en las últimas citas (el Campeonato de Europa de Racice, en la República Checa, y el Mundial de Szged, en Hungría). Supone también el regreso al Top 3 de Carlos Arévalo en K4 500, pues ya obtuvo una plata en 2019 (Hungría) y un oro en 2022 (Canadá).