Nelson Obelleiro toma los mandos del Marineda Hockey

El proyecto del Marineda Hockey va tomando forma. El club coruñés ha comunicado el fichaje de Nelson Obelleiro como entrenador, para dirigir tras la valla los primeros pasos de la nueva entidad sobre patines de la ciudad. El técnico cuenta con experiencia como jugador en clubes como Dominicos, Escola Lubiáns, Borbolla y en la liga francesa, donde dio el salto al banquillo. En Francia, ya como preparador, fue campeón nacional infantil y juvenil y participó en la Eurohockey Cup. Su incorporación al conjunto verde se suma a las llegadas de Alba Garrote, Mar Franci, Isa Barros, Efe Muñoz, Mencía Mosquera y Ale Martín.