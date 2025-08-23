La coruñesa Helia González anuncia su adiós al voleibol profesional

La receptora coruñesa Helia González ha comunicado su retirada del voleibol profesional, cuelga las rodilleras para siempre. De este modo, una de las jugadoras más emblemáticas de los últimos años pone fin a su carrera, una de las más exitosas del panorama nacional. En más de 20 cursos, ha cosechado 12 Ligas, 8 Copas de la Reina, 9 Supercopas y una Copa Ibérica.