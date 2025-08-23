Voleibol
La coruñesa Helia González anuncia su adiós al voleibol profesional
A Coruña
La receptora coruñesa Helia González ha comunicado su retirada del voleibol profesional, cuelga las rodilleras para siempre. De este modo, una de las jugadoras más emblemáticas de los últimos años pone fin a su carrera, una de las más exitosas del panorama nacional. En más de 20 cursos, ha cosechado 12 Ligas, 8 Copas de la Reina, 9 Supercopas y una Copa Ibérica.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El fantasma de la ACB vuelve a castigar al Leyma Coruña
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- La última gran revolución sobre patines: nuevas normas para renovar el hockey mundial
- El Leyma afronta otro año más con un Coliseum de ACB
- Uxía Martínez, la némesis coruñesa de Jessica Bouzas
- La nueva era del Liceo se pone en marcha en Riazor
- Anna Bulló: «Yo no sentí que me hiciesen la vida imposible aquí»
- El Leyma Coruña supera los 5.000 abonados