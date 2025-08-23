Hockey sobre patines | OK Plata Femenina
El Marineda Hockey ficha talento internacional con Cony Urbina
A Coruña
Constanza Urbina, Cony, es nueva jugadora del Marineda Hockey. La jugadora chilena se incorporará al conjunto coruñés tras destacar en el Red Star de su país, donde fue capitana y líder dentro y fuera de la pista. Desde el club la definen como una «luchadora» que llega «con ambición». Coincidirá con su compatriota Efe Muñoz.
