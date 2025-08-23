El Marineda Hockey ficha talento internacional con Cony Urbina

Constanza Urbina, Cony, es nueva jugadora del Marineda Hockey. La jugadora chilena se incorporará al conjunto coruñés tras destacar en el Red Star de su país, donde fue capitana y líder dentro y fuera de la pista. Desde el club la definen como una «luchadora» que llega «con ambición». Coincidirá con su compatriota Efe Muñoz.