Hockey sobre patines | OK Plata Femenina

El Marineda Hockey ficha talento internacional con Cony Urbina

Cony Urbine, con el Red Star.

Cony Urbine, con el Red Star. / Red Star.

RAC

A Coruña

Constanza Urbina, Cony, es nueva jugadora del Marineda Hockey. La jugadora chilena se incorporará al conjunto coruñés tras destacar en el Red Star de su país, donde fue capitana y líder dentro y fuera de la pista. Desde el club la definen como una «luchadora» que llega «con ambición». Coincidirá con su compatriota Efe Muñoz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents