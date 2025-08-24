La Angola de Macachi Braz y Román Gómez gana el Afrobasket

Macachi Braz y Román Gómez volverán al Leyma Básquet Coruña con la medalla de oro del Afrobasket bajo el brazo. Angola se impuso a Mali en la final del torneo africano (70-43) con facilidad y solvencia. El nuevo jugador naranja salió en el cinco inicial y gozó de minutos para colaborar con la victoria de su selección que, además, jugaba en casa. La alegría fue doble.

Angola fue justa vencedora de una competición que dominó con puño de hierro desde el principio. El conjunto local venció con comodidad a Libia, Guinea y Sudán del Sur en la fase de grupos y en cuartos de final se impuso a la Cabo Verde de Walter Tavares (90-80). Su triunfo más agónico fue ante Camerún en semifinales, por solo un punto y sobre la bocina (74-73). Con la moral por las nubes y llena de confianza, Angola se plantó en el pabellón segura de sí misma en la final. Y aplastó a Mali que actuó de invitada de honor. Braz y Román, de oro.