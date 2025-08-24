A Coruña reúne a las joyas de la esgrima mundial

Las grandes promesas de la esgrima global se encuentran esta semana concentradas en A Coruña. El Campus Internacional que organiza el Club Esgrima Coruña abre las puertas de la ciudad a la élite de su deporte, especialmente en edad de formación, desde hace doce años. Con el paso de los veranos, el evento coruñés se ha convertido en una fecha imprescindible en el calendario mundial. «Estamos muy contentos de llevar tanto tiempo siendo un referente en todo el mundo, porque por aquí han pasado, y pasan, los mejores», afirma Asun Puga, coordinadora del campus.

Desde este fin de semana y hasta el próximo 29 de agosto, las joyas más preciadas de la espada y el florete entrenarán entre la Casa del Agua y la pista de Riazor 2, en un campus que se parece más a un stage de alto rendimiento que a un evento lúdico. «Es duro y bastante técnico. Todas las mañanas trabajan la preparación física en sesiones exigentes sobre la arena de la playa de Riazor y, ya por la tarde, se van al pabellón a entrenar seguido. Hay mucho trabajo para preparar la temporada en buenas condiciones y poco tiempo para juegos, porque la mayoría tienen el primer campeonato ahora en septiembre, en Tarragona, y quieren aprovechar los días», señala Asun Puga. Cuando se despiden tras la última sesión, se van «contentos», pero «agotados». La prueba de que la exigencia vale la pena es que, en gran medida, todos los tiradores que pueden repiten al año siguiente. «La gran mayoría ya nos conocemos», asegura la coordinadora.

La respuesta a la duodécima edición ha sido buena, con 75 participantes inscritos. «Son más que el año pasado», comenta Asun, aunque la cifra se queda lejos del récord de 2022, donde aunaron a un centenar de deportistas en las instalaciones coruñesas. «Aquel año fue de locos, porque también vino un equipo femenino de Arabia Saudí que no podía mezclarse con los chicos y fue muy difícil organizar todo, pero lo superamos», rememora la coordinadora sobre su curso más exigente.

Este verano, se han presentado en A Coruña «muchos espadistas de la selección española», lo que elevará el nivel de la representación nacional. Pero también se han desplazado hasta suelo coruñés varios tiradores de otros lugares del mundo. «Ha venido gente de Argelia, de Reino Unido, de Estados Unidos, de Indonesia, de Italia, de Francia o de Panamá», destaca la coordinadora, que también resalta la variedad de edades que se comprenden en la gran cita estival: «El tirador más pequeño tiene solo nueve años y, de ahí, vamos subiendo hasta los veinte y pico. La mayoría están en edad júnior y cadete».

Doce años de trabajo

«Hay muchos tiradores cubanos en España, porque en Cuba la esgrima se practica mucho. Se juntaron unos pocos en A Coruña y decidieron crear esto», explica Asun. Esos «pocos» fueron Amauri Temó, actual director del Campus y monitor en el Club Esgrima Coruña, Rolando Tucker y Griskho Neninger, que arrancaron la iniciativa y ya no pararon los doce años posteriores, salvo en 2020, cuando la pandemia les obligó a hacer un paréntesis.

Gracias a esta cita y al Club Esgrima Coruña, en las salas de la ciudad han competido algunos de los mejores tiradores del mundo. Entre ellos, sobresale el belga Neisser Loyola, que posteriormente alcanzó el subcampeonato mundial y el verano pasado participó en los Juegos Olímpicos de París, donde obtuvo un diploma olímpico.

Los monitores también están a la altura del reto. «La mayoría son del equipo nacional [español], y este año, como novedad, estará el floretista Rolando Tucker, que además de ayudar a fundar el Campus, fue campeón del Mundo en 1994 y bronce en los Juegos de Atlanta 96», expone Asun. Fabián Enríquez, Iván Goitizolo, María Paul, Yonier Pérez y Amauris Temó enseñan espada, mientras que Alberto Pascual se encarga del florete y Griskho Neninger del sable y la preparación física.