Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»

Han pasado ya unos días desde la prueba de Milán. ¿Cómo asimila esa medalla de bronce en el Mundial después de lo que pasó en las semanas previas?

Estoy contento, por supuesto. Tener una medalla de bronce en un campeonato del mundo es un hito muy grande. Los que estamos, sobre todo, en el día a día trabajando sabemos lo que se valora y cuesta conseguir un resultado así. Pero, como dije en mis redes sociales, a mí esta medalla fue de las que menos en mi vida me resultaron satisfactorias. Por lo mucho de lo que se viene acumulando de todo este año, cuando entras por meta y ves que tienes un tercer lugar, estás fastidiado porque dices tú: «¿Podría haber conseguido algo más?». Pues la verdad es que no lo sé. Pero siempre te quedas con esa duda. Es que la incertidumbre esa es mortal. Y después, ya con del barco individual (fue excluido del K1 200, pese a haberse ganado la plaza) ver la regata desde el hangar, junto al entrenador y totalmente recuperado... Yo es que estaba diciendo: «Podría estar ahí perfectamente para luchar por una medalla». Esas cosas al final fastidian un poco.

Toda la inestabilidad del proceso acaba pasando factura, ¿no?

Claro, en un deportista lo que tú necesitas es seguridad, estabilidad y trabajar tranquilo en tu día a día. Cuando entran más variables, que no está en tu mano controlarlas, es lo que fastidia a todos. Al trabajar con esa incertidumbre ya no trabajas ni bien, ni a gusto. El rendimiento se fastidia. El estrés machaca porque el estrés cansa. Es así. Entonces por mucho que te digan, «tú céntrate en lo tuyo y tú trabaja tranquilo», pues, no, no, esto no funciona así. Las cosas tienen que tener una seguridad real, una seguridad de «yo pienso que no pasa nada y no pasa nada». La cabeza no funciona de esa manera.

Tardó en formarse el K4, hubo virajes en sus integrantes durante el año... ¿Llegó a liberar la cabeza de preocupaciones antes de la prueba de Milán?

Nunca del todo, al final no despejas del todo. Yo deportivamente soy profesional. Cuando llega el momento de ponerme en el K4 y estar ahí trabajando, en el momento, doy todo, la cabeza está. Estoy centrado en lo que tengo que estar. Ya son muchos años y ya tengo todo muy controlado, pero te bajas del agua, ves el ambiente, andas con otra gente... Y dices tú: «Pues podrían haber ido las cosas mejor».

A pesar de todo, un bronce. ¿Cómo lo califica, con la variable de ese gran nivel de los barcos portugueses y hungaros?

Sí, los portugueses volaron. Llegaron a un estado de forma brutal . Consiguieron la medalla en el K4, otra medalla en el K2, doblando. Seguramente si Messías Baptista (palista luso) hubiese salido al K1, también habría conseguido medalla. Estaban en un estado de forma increíble. Hungría también llegó, como país, brutal de forma, increíble. Nosotros, pese al tiempo de trabajo juntos que tuvimos, también llegamos muy bien la verdad. ¿Qué pasa? Que en esos detalles de acoplamiento y de todo eso, es donde se ve la diferencia entre un barco que sea oro a uno que pueda ser bronce.

¿Acabó ya la temporada para usted al más alto nivel? ¿Cómo enfoca lo que queda de 2025 ?

Sí, sí, yo ahora empecé ya las vacaciones. Estoy aprovechándolas con mi familia, con mi hija, en Betanzos. Nos vamos a ir unos días a Portugal y también ahora a disfrutar tranquilo. Lo que quiero ahora es desconectar para volver con más ganas el año que viene, por supuesto.

Germade dijo hace unos días en una entrevista que todavía están a la espera de que la Federación Española les confirme los planes para el K4 en este ciclo olímpico. ¿En qué punto se encuentra la situación?

No sé nada, la realidad es que no nos han dicho nada. Nosotros imaginamos, por el rumbo que hay y el camino que está tomando la Federación, que no habrá estabilidad ninguna. Entendemos que el año que viene volveremos a tener unos selectivos de una manera individual. Y eso que no sé de qué manera se refleja lo que hace individual para luego montar un barco de equipo. Pues, a través de eso, harán un K4 500. Pero no lo sé, tampoco lo puedo asegurar.

Con este perspectiva, cuando ya se planea 2026, se prolongará esa sensación de inestabilidad, algo que ha repercutido y repercutirá en el trabajo diario...

Ojalá, ojalá tuviéramos esa estabilidad, que es lo que decíamos que se necesita para entrenar. Pero no lo sabemos. Llevo ya casi diez años en el K4 y esta inestabilidad que estamos teniendo ahora o esta falta de seguridad... Es que es un problema. No digo que nadie tenga la oportunidad de probar ni de venir al K4, pero es que se necesita una base y un entrenamiento con continuidad. En un K4 no puedes montar a los cuatro mejores de los barcos individuales. Supongo que es por donde van las ideas de la dirección técnica: montar a los cuatro primeros del barco individual y que ese sea el mejor barco. Eso está demostrado que no funciona, se sabe que eso no funciona. Y no se hace ni aquí, ni en ningún país, ni en ningún lado. Otra cosa es que tú digas desde la Federación, que quieres que cada uno, de manera individual, tenga una calidad individual buena. Eso no te lo va a negar nadie. Que la Federación me exija a mí que, en mi barco individual, tenga muy buen rendimiento, yo eso se lo aplaudo. Pero que eso sea eliminatorio para montar un barco de equipo... No tiene nada que ver un barco individual con un barco de equipo y, en una parte, es injusto. Las personas que llevan años, años y años entrenándose en el K4 se adaptan y compiten mejor contra otra gente que solo entrena K1 y luego se junta para el K4. Eso tampoco es justo.

Carlos Arévalo, segundo por la derecha, en el K4 500 / PIRAGÜISMO ESPAÑA

Hace unos días dijo Saúl Craviotto que, aunque está de anoche sabático competitivo, tampoco se descartaba para el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028. Es otra variable...

Sí, a ver, Saúl ya son muchos años, muchos ciclos, mucho tiempo en el alto nivel. Él, claro, no se da por retirado, porque al final la vida deportiva va de la mano de toda su carrera. Pero es complicado salirse de un barco como el K4 y volver a entrar. Eso sí, Saúl nunca deja de sorprender al personal (se ríe).

¿Pudo avanzar algo en el K1 200, donde fue excluido en el Mundial, para que la Federación diese marcha atrás y poder así ‘doblar’ en venideras competiciones o esa posibilidad ha entrado en punto muerto?

Nada, imposible. Las federaciones, al final, son entes privados, que tienen subvenciones públicas, pero en realidad pueden hacer y deshacer lo que ellas quieran. Nada puede cambiar la decisión de una federación. Ningún ente en el país le puede decir a una federación «haz esto o lo otro», porque son organismos privados, aunque dependan al 100% de subvenciones públicas.