César Carballeira, el corazón del Liceo que quiere más con la Selección

«Intento que cada entrenamiento y cada partido sean como si fuese el último». César Carballeira, capitán del Liceo, ya sabe lo que es defender la camiseta de España y se ha convertido en una pieza fundamental del combinado nacional. La selección de hockey patines afronta su última semana de preparación antes del inicio del Europeo 2025 (el 1 de septiembre a las 19.00 horas ante Francia). Carballeira es el único coruñés entre los elegidos tras la renuncia de Ignacio Alabart y comparte protagonismo en la cuota liceísta con Blai Roca, meta que acaba de llegar del Noia. Su protagonismo ha crecido con el paso de los años y su ambición no ha decaído. De hecho, su deseo para este campeonato está claro. «La preparación ha sido muy completa. Queremos llegar allí, dar lo máximo como equipo y conseguir nuestro objetivo, que claramente es ganar», asegura. El jugador no oculta la ilusión de repetir título: «Esas fuerzas nunca se pierden. Ojalá lo consigamos». España es la actual campeona del mundo con Carballeira como encargado de inaugurar el marcador de la final. Sin embargo, el pasado ejercicio no logró ganar el Europeo 2024 tras caer contra la anfitriona de este año, Portugal. Ahora vuelven a coincidir los lusos, de momento en la fase de grupos.

A los aficionados españoles, el coruñés les manda un mensaje claro para engancharse a este Europeo que tendrá lugar en Paredes de Coura: «Llevamos un mes preparando este campeonato, hemos formado un gran equipo y vamos a darlo todo para intentar ganar y dejarlo todo en la pista».

En el torneo continental mantendrá su estatus y repetirá cometidos dentro de la pista. «Seguiré con mi rol de jugador más atrasado, más defensivo, ayudando al equipo en todo lo que pueda y dando lo mejor de mí para aportar», confirma el jugador. La veteranía y la capacidad de adaptación en el juego de Carballeira también le permiten alternar entre el Liceo y la Selección: «Tengo la suerte de que no es la primera vez que me toca hacerlo. Estoy acostumbrado a cambiar el chip, a llegar a la Selección y adaptarme. Si me toca defender la camiseta del Liceo, lo hago. Si es la de la Selección, igual, siempre dejándome todo en la pista».

Carballeira es uno de los jugadores más importantes para el seleccionador Pere Varias, pero también se ha convertido en referente para los más jóvenes de la cantera verdiblanca. Él mismo reconoce que transmite lo que aprendió en su etapa de formación: «Intento en cada entrenamiento y en cada partido dar el máximo». El capitán del Liceo ve con optimismo la temporada que va a empezar en A Coruña. «Año tras año, seguimos ahí, luchando por todo y renovándonos. La gente lo ve. Llevamos años creciendo y creo que este año también será muy bueno. La afición cada vez nos acompaña más y ojalá siga siendo así», reflexiona César Carballeira.

Más allá de este intercambio y esta defensa de los logros liceístas, el capitán defiende con orgullo el legado del club coruñés: «Al venir aquí (convocado con la Selección) también represento una parte del Liceo y ojalá lo pueda dejar en el mejor sitio posible».

El Europeo de 2025 se celebrará del 1 al 6 de septiembre en la localidad portuguesa de Paredes de Coura. El conjunto español está dentro del grupo A en fase de grupos, junto a Francia, Italia y, el actual campeón, Portugal.

Carballeira defiende al Liceo: «De bocazas está lleno el mundo»

César Carballeira no rehúye las últimas declaraciones de Abel Caballero, alcalde de Vigo. El político, en el medio de las celebraciones por la Intertoto de 2000, aseguró que el Celta era el único club gallego con un título europeo. Carballeira, como uno de los grandes representantes del Liceo y capitán del conjunto verdiblanco, responde con contundencia: «De bocazas está lleno el mundo. Hablar sin saber y sin informarte trae esas cosas». El equipo coruñés es el club más laureado de Galicia con seis títulos de Copa de Europa, seis de Supercopa de Europa, dos de la Recopa y tres de la Copa de la CERS. Un total de 17 a nivel continental que desde el club ya reivindicaron tras las declaraciones del alcalde.