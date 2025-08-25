España regresa a un Mundial de voleibol con participación coruñesa

La selección española de las coruñesas Lucía Varela y Jimena Fernández rozó la gesta en Tailandia. En su regreso a un Mundial tras 43 años de ausencia, el equipo dirigido por Pascual Saurín se quedó a un paso de estrenar su casillero histórico de victorias. Soñó con ello durante casi dos horas de partido, ganó un set por primera vez en la competición y llegó a situarse 2-1 arriba. Pero Canadá, con más experiencia en grandes escenarios, acabó imponiéndose en el desempate (2-3). La batalla tuvo nombres propios. Andrea Mitrovic lideró a las norteamericanas con 22 puntos, mientras que en España brillaron Lucía Varela (16), Lola Hernández y María Segura (12 cada una) y Ana Escamilla (11). Pero, más allá de las cifras, quedó la imagen de un grupo convencido de que puede competir de tú a tú contra selecciones de mayor tradición en este deporte. La aventura no termina ahí. Mañana a las 14:30 horas, la selección se medirá a Bulgaria en su último partido de la fase de grupos.