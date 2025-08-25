Orzán acoge la bandera Teresa Herrera este fin de semana

A Coruña celebra este fin de semana la 39º edición de la Bandeira Teresa Herrera de traineiras, una de las pruebas clásicas de la bahía coruñesa, que cierra las fiestas de la ciudad. La competición se disputará en una doble jornada en la ensenada de Orzán. El sábado 30 de agosto tendrá lugar la fase de clasificación y el domingo 31 por la mañana será la final con la participación de los diez mejores equipos masculinos y cinco de las mejores traineras femeninas, según los tiempos del día anterior. Este año el evento contará con 14 equipos masculinos y 10 femeninos, pertenecientes a un total de 16 clubes de Galicia y Asturias.