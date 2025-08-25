Aguas abiertas
La travesía a nado de San Amaro vuelve con 332 inscritos
I.V.G
A Coruña
Tras un verano sin la travesía a nado de San Amaro, este domingo 31 de agosto a las 12.00 horas se celebra la 84ª edición de la competición por las aguas de la ensenada. La playa de San Amaro será el punto de partida y final. Las inscripciones ya están cerradas y se prevé una participación de 332 nadadores para esta edición.
