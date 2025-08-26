Hockey p. | OK Liga I.
El nuevo HC Coruña arranca su pretemporada con una única ausencia
Las jugadoras del HC Coruña Femenino empezaron los entrenamientos de pretemporada. Las de Stanis García se preparan para el inicio de la OK Liga Iberdrola con un vestuario renovado. La única cara conocida es la de Ana Bulló, que renovó. Un verano lleno de fichajes dio lugar a un total de nueve incorporaciones que se unen a la entidad de Riazor. Entre los nombres más destacados está el de Rebeca González, Berta Ribas y Jana Crespo, quien fue la única ausencia en la primera sesión en el Palacio.
