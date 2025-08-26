Mar Abierto | Travesía a nado de San Amaro
La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas
La cancelación empujó al Club del Mar a estar más en contacto con Protección Civil y a flexibilizar su celebración | «Este año, en lugar de improvisar, evaluamos todo mejor»
Inés Vicente Garrido
El recuerdo del año pasado pesa. Superado el COVID, parecía que nada podía evitar que se celebrase cada año la tradicional travesía a nado de San Amaro, pero llegaron las carabelas portuguesas y los encargados del Club del Mar decidieron no arriesgar y suspender la competición que, desde hace 82 años, se había convertido en una de las señales del fin del verano en A Coruña. La cancelación de la prueba generó frustración entre nadadores y organización. Pablo Canosa, director general del Club del Mar, explica que la lección está aprendida para este domingo: «Este año, en lugar de improvisar, preferimos evaluar un par de días antes e incluso valorar la posibilidad de cancelar con tiempo. Si hiciera falta, podríamos mover la prueba a otro día». Esa flexibilidad nace de la experiencia de 2024, cuando la llegada de deportistas de otras ciudades hizo inviable un cambio de fecha, lo que llevó a anular la 83ª edición. «Precisamente a partir de esa situación tuvimos intención de evaluar mejor y estar en contacto con Socorrismo y Protección Civil para que nos informasen. Durante toda la semana pasada no se recogió ninguna (carabela portuguesa) en los puestos de socorristas de San Amaro », añade Canosa .
Este año, la única duda que queda por resolver, además de los ganadores de la competición, es el tiempo: «El interrogante es si vamos a poder estrenar el arco flotante para la meta, ya que el año pasado no se pudo. Va a depender de cómo evolucione el parte meteorológico. Si no se pudiese, retomaríamos la llegada a meta en la arena, que es lo tradicional». Esta novedad quiere reforzar el carácter marítimo. Canosa defiende el atractivo de este formato: «Con esta incorporación se hace más real que sea una prueba acuática». Intenta dejar el pasado atrás y mirar hacia el futuro. El Club del Mar, que este año cumple su nonagésimo centenario, quiere que la travesía a nado progrese. «Tenemos que evolucionar en detalles en las que aún somos un poco rudimentarios, en especial, en el aspecto visual», asegura el director general, que espera poder incorporar «drones o pantallas LED» durante las próximas ediciones. Los 340 inscritos confirman la vigencia de la travesía, aunque Canosa reconoce que este año tardaron más en apuntarse: «Imagino que por lo que pasó el año pasado, pero al final los números son los de siempre, bastante amplios. Entre los participantes siempre hay quien sale de último y no tiene prisa en cubrir el recorrido, y hay quien viene del circuito atraído por los premios en metálico».
Otro aliciente con el que cuenta esta jornada son las pruebas australianas en piscina. «Es espectacular, cada largo elimina a varios nadadores hasta que solo quedan tres y luego la final. El público lo vive muy de cerca», señala Canosa. Con la mezcla de tradición y prudencia, la travesía de San Amaro espera que «no se repita lo del año pasado» y poder disfrutar de la competición.
