La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas

El recuerdo del año pasado pesa. Superado el COVID, parecía que nada podía evitar que se celebrase cada año la tradicional travesía a nado de San Amaro, pero llegaron las carabelas portuguesas y los encargados del Club del Mar decidieron no arriesgar y suspender la competición que, desde hace 82 años, se había convertido en una de las señales del fin del verano en A Coruña. La cancelación de la prueba generó frustración entre nadadores y organización. Pablo Canosa, director general del Club del Mar, explica que la lección está aprendida para este domingo: «Este año, en lugar de improvisar, preferimos evaluar un par de días antes e incluso valorar la posibilidad de cancelar con tiempo. Si hiciera falta, podríamos mover la prueba a otro día». Esa flexibilidad nace de la experiencia de 2024, cuando la llegada de deportistas de otras ciudades hizo inviable un cambio de fecha, lo que llevó a anular la 83ª edición. «Precisamente a partir de esa situación tuvimos intención de evaluar mejor y estar en contacto con Socorrismo y Protección Civil para que nos informasen. Durante toda la semana pasada no se recogió ninguna (carabela portuguesa) en los puestos de socorristas de San Amaro », añade Canosa .

Este año, la única duda que queda por resolver, además de los ganadores de la competición, es el tiempo: «El interrogante es si vamos a poder estrenar el arco flotante para la meta, ya que el año pasado no se pudo. Va a depender de cómo evolucione el parte meteorológico. Si no se pudiese, retomaríamos la llegada a meta en la arena, que es lo tradicional». Esta novedad quiere reforzar el carácter marítimo. Canosa defiende el atractivo de este formato: «Con esta incorporación se hace más real que sea una prueba acuática». Intenta dejar el pasado atrás y mirar hacia el futuro. El Club del Mar, que este año cumple su nonagésimo centenario, quiere que la travesía a nado progrese. «Tenemos que evolucionar en detalles en las que aún somos un poco rudimentarios, en especial, en el aspecto visual», asegura el director general, que espera poder incorporar «drones o pantallas LED» durante las próximas ediciones. Los 340 inscritos confirman la vigencia de la travesía, aunque Canosa reconoce que este año tardaron más en apuntarse: «Imagino que por lo que pasó el año pasado, pero al final los números son los de siempre, bastante amplios. Entre los participantes siempre hay quien sale de último y no tiene prisa en cubrir el recorrido, y hay quien viene del circuito atraído por los premios en metálico».

Otro aliciente con el que cuenta esta jornada son las pruebas australianas en piscina. «Es espectacular, cada largo elimina a varios nadadores hasta que solo quedan tres y luego la final. El público lo vive muy de cerca», señala Canosa. Con la mezcla de tradición y prudencia, la travesía de San Amaro espera que «no se repita lo del año pasado» y poder disfrutar de la competición.