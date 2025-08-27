hockey sobre patines | OK Liga
2-2 | El Liceo estrena sus amistosos con un empate
Con Nuno Paiva y Toni Pérez como novedades, se midió al Juventude Pacense | El asturiano, goleador
El nuevo Liceo ya empieza a tomar forma y no solo con los intensos entrenamientos que lleva Juan Copa preparando en las dos últimas semanas en A Coruña. Dentro del calvario y el gasto que es cada verano encontrar rivales de nivel para ir rodándose antes de la OK Liga, el equipo verde jugó en tierras lusas su primer amistoso del verano ante el Juventude Pacense, un conjunto de la máxima competición portuguesa.
A pesar de adelantarse en el marcador con un tanto de Bruno Saavedra, el conjunto coruñés finalizó el partido con un 2-2 que tuvo la guinda del tanto de Toni Pérez en su reestreno con la camiseta del Liceo. El asturiano fue uno de los protagonistas junto a Nuno Paiva, quien sí que era la primera vez que jugaba un duelo con los coruñeses. Faltaron a la cita el lesionado Fran Torres y los internacionales César Carballeira y Blai Roca. El Liceo jugará el jueves un nuevo amistoso ante el Braga, el segundo de esta minigira.
