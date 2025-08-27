Dominicos arranca los entrenamientos con Pedro García

Con todos disponibles, Pablo Togores, nuevo técnico de Dominicos, inició la pretemporada. El conjunto colegial ha creado un proyecto continuista que empezó a rodar en Monte Alto. Logró la permanencia en la categoría tras un final de temporada agónico y ahora quiere relanzarse. Con apenas tres bajas, tres fichajes y ocho renovaciones, los de Togores se preparan para afrontar la liga con los refuerzos de Gabriel Villares, Francesc Asnar y Pedro García, promesa de 2010 e internacional sub 17 que dejó Compañía.