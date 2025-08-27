Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dominicos arranca los entrenamientos con Pedro García

RAC

Con todos disponibles, Pablo Togores, nuevo técnico de Dominicos, inició la pretemporada. El conjunto colegial ha creado un proyecto continuista que empezó a rodar en Monte Alto. Logró la permanencia en la categoría tras un final de temporada agónico y ahora quiere relanzarse. Con apenas tres bajas, tres fichajes y ocho renovaciones, los de Togores se preparan para afrontar la liga con los refuerzos de Gabriel Villares, Francesc Asnar y Pedro García, promesa de 2010 e internacional sub 17 que dejó Compañía.

