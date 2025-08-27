Hockey p. | OK Plata
Dominicos arranca los entrenamientos con Pedro García
Con todos disponibles, Pablo Togores, nuevo técnico de Dominicos, inició la pretemporada. El conjunto colegial ha creado un proyecto continuista que empezó a rodar en Monte Alto. Logró la permanencia en la categoría tras un final de temporada agónico y ahora quiere relanzarse. Con apenas tres bajas, tres fichajes y ocho renovaciones, los de Togores se preparan para afrontar la liga con los refuerzos de Gabriel Villares, Francesc Asnar y Pedro García, promesa de 2010 e internacional sub 17 que dejó Compañía.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- La última gran revolución sobre patines: nuevas normas para renovar el hockey mundial
- El Leyma afronta otro año más con un Coliseum de ACB
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Uxía Martínez, la némesis coruñesa de Jessica Bouzas
- La nueva era del Liceo se pone en marcha en Riazor
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- Anna Bulló: «Yo no sentí que me hiciesen la vida imposible aquí»