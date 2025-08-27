La España de Lucía Varela y Jimena Fernández hace historia

La España de las coruñesas Lucía Varela y Jimena Fernández cerró ayer su participación en el Mundial de Voleibol de Tailandia al conseguir la primera victoria de la historia de la selección en esta competición al batir a Bulgaria en cuatro sets por 25-22, 25-14, 22-25 y 25-18. Después de dejar buenas sensaciones ante Turquía y de rozar el triunfo ante Canadá, se despidió con una victoria que sirve para apuntalar las expectativas de futuro de un combinado muy joven. El éxito fue especial para la capitana María Segura (17 puntos), que en este partido ponía fin a su carrera deportiva. Le secundaron Varela (16), Hernández (13) y De Paula (12).