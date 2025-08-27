Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Isabella Sciaraffia, novena pieza del Marineda

RAC

A Coruña

Isabella Sciaraffia, con pasado en el Resa Cambre, es la novena pieza del proyecto del Marineda en OK Plata Femenina. Hasta ahora el equipo coruñés también ha sumado a su proyecto a Alba Garrote, Ale Martín, Efe Muñoz y Mar Franci, todas proveniente del HC Coruña; y a Mencía Mosquera, Isa Barros, Costanza Urbina y Lorena Hernández.

