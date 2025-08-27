Isabella Sciaraffia, novena pieza del Marineda

Isabella Sciaraffia, con pasado en el Resa Cambre, es la novena pieza del proyecto del Marineda en OK Plata Femenina. Hasta ahora el equipo coruñés también ha sumado a su proyecto a Alba Garrote, Ale Martín, Efe Muñoz y Mar Franci, todas proveniente del HC Coruña; y a Mencía Mosquera, Isa Barros, Costanza Urbina y Lorena Hernández.