| Ok Plata Femenina
Isabella Sciaraffia, novena pieza del Marineda
A Coruña
Isabella Sciaraffia, con pasado en el Resa Cambre, es la novena pieza del proyecto del Marineda en OK Plata Femenina. Hasta ahora el equipo coruñés también ha sumado a su proyecto a Alba Garrote, Ale Martín, Efe Muñoz y Mar Franci, todas proveniente del HC Coruña; y a Mencía Mosquera, Isa Barros, Costanza Urbina y Lorena Hernández.
