1-1 | Una nueva igualada para el Liceo en la gira portuguesa
Un tanto de Bruno Saavedra, el segundo del verano coruñés, le sirvió para igualar 1-1 ante el Braga
Suma y sigue para el Liceo en el segundo duelo de su minigira de pretemporada en Portugal. Si el miércoles logró un empate ante el Juventud Pacense (2-2), también se quedó en el mismo punto ante el Braga: ni victoria ni derrota. Una nueva igualada que tuvo otro idéntico denominador común: un gol de Bruno Saavedra. El santiagués marcó el miércoles y también lo hizo el jueves para empatar una contienda en la que los coruñeses llegaron en desventaja al descanso tras el tanto inicial del Braga. No fue hasta ese segundo periodo que llegó el estreno goleador visitante y no fue porque el equipo de Juan Copa no lo intentase. De hecho, antes del descanso Toni Pérez pudo llevarse el honor de conseguir la igualada, pero la acción decisiva quedó pospuesta. El Liceo regresa a A Coruña y entra en una nueva fase de su preparación veraniega. Los siguientes duelos serán anteel Barcelos y el Carvalhos el 6 y el 7 de septiembre en Vigo.
