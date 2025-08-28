La aparición de carabelas portuguesas en San Amaro vuelve a poner en riesgo la travesia a nado
La organización tomará hoy una decisión
Inés Vicente Garrido
Las carabelas portuguesas vuelven a amenazar la Travesía nado de San Amaro, una de las citas ineludibles del final del verano en A Coruña. Hace un año la aparición de estos organismos en la ensenada coruñesa hizo que el Club del Mar tuviese que suspender la 83ª edición de la prueba, un evento que había resistido al COVID, pero no a las carabelas portuguesa.
El Club del Mar se preparó a conciencia este año para retomarla y estuvo en contacto con Socorrismo y Salvamento para conocer el estado de las aguas e incluso organizó algún plan de contingencia ante un posible aplazamiento. Hasta este pasado miércoles todo discutía con normalidad y animaba a los organizadores pero las carabelas portuguesas volvieron a aparecer por San Amaro poniendo en riesgo la prueba. Los organizadores se reunirán hoy para tomar una decisión y pretende que una nueva cancelación sea una de las últimas opciones ante los pasos adelante que quieren dar con la historica Travesía a nado de San Amaro.
