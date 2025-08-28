Las carabelas ponen en riesgo la travesía de San Amaro

Las carabelas portuguesas vuelven a amenazar la Travesía a nado de San Amaro, una de las citas ineludibles del final del verano en A Coruña. Los organizadores del evento se reunieron ayer para valorar las dificultades que han surgido en estas últimas horas. Hace un año la aparición de estos organismos en la ensenada coruñesa hizo que el Club del Mar tuviese que suspender la 83ª edición de la prueba, un evento que había resistido al COVID, pero no a las carabelas portuguesas. Ahora, el Club del Mar, tras certificar la presencia de carabelas portuguesas en la playa de San Amaro el pasado miércoles, mandó una nota informativa a los participantes del evento para explicar la situación de la competición. La organización asegura «mantener la vigilancia diaria» sobre la aparición de las carabelas portuguesas en la zona. Solo en la jornada del miércoles 27 los socorristas retiraron 18 ejemplares en la playa, lo que ha obligado a extremar las precauciones.

El Comité Organizador subraya que la suspensión o el aplazamiento de la cita sería la «última medida», pero recordó que «la seguridad de los participantes tiene prioridad absoluta». En caso de ser necesario, la decisión se comunicará como límite el sábado 30 de agosto a las 20:00 horas, para poder «evitar traslados innecesarios». El aviso se haría a través de la página web del club y de los correos de inscripción.

A las dudas sobre las carabelas se suma la previsión meteorológica, que podría impedir de nuevo el montaje de un arco flotante en la llegada. Los nadadores serán informados antes de la salida, ya que «la colocación del chip varía según la ubicación de la meta».

A pesar de que la organización este año se preparó a conciencia para retomar la tradicional cita y de que estuvo en contacto con Socorrismo y Salvamento para conocer el estado de las aguas, la aparición de las carabelas portuguesas pone en cuarentena la celebración del evento por segundo año consecutivo. El Club del Mar recuerda a los nadadores que, como todas las ediciones, la prueba contará con los todos los «medios humanos y materiales necesarios para su seguridad». A la espera de una resolución definitiva, los organizadores siguen trabajando y apuran los plazos.