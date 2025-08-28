Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paraciclismo

Damián Ramos empieza su camino hacía el maillot arcoíris

El paraciclista coruñés compite en contrarreloj en el Mundial de Ronse

Damián Ramos. | RFEC

I.V.G

A Coruña

Damián Ramos empieza su andadura en el Mundial de ciclismo en carretera en Ronse, Bélgica. El paraciclista coruñés, medallista en los Juegos Paralímpicos de París 2024, llega a la cita internacional con la ambición de ampliar su palmarés. Ramos, que compite en la categoría C4, afronta hoy la prueba contrarreloj, su especialidad, con la que espera conseguir el maillot con la bandera arcoíris. El domingo 31 tomará la salida en la prueba de ruta, una modalidad en la que también ha logrado resultados relevantes. A pesar de ser el actual campeón de Europa, el deportista nunca ha pisado el podium mundialista y hoy puede lograrlo.

