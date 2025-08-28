Paraciclismo
Damián Ramos empieza su camino hacía el maillot arcoíris
El paraciclista coruñés compite en contrarreloj en el Mundial de Ronse
I.V.G
A Coruña
Damián Ramos empieza su andadura en el Mundial de ciclismo en carretera en Ronse, Bélgica. El paraciclista coruñés, medallista en los Juegos Paralímpicos de París 2024, llega a la cita internacional con la ambición de ampliar su palmarés. Ramos, que compite en la categoría C4, afronta hoy la prueba contrarreloj, su especialidad, con la que espera conseguir el maillot con la bandera arcoíris. El domingo 31 tomará la salida en la prueba de ruta, una modalidad en la que también ha logrado resultados relevantes. A pesar de ser el actual campeón de Europa, el deportista nunca ha pisado el podium mundialista y hoy puede lograrlo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- La última gran revolución sobre patines: nuevas normas para renovar el hockey mundial
- El Leyma afronta otro año más con un Coliseum de ACB
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Uxía Martínez, la némesis coruñesa de Jessica Bouzas
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La nueva era del Liceo se pone en marcha en Riazor
- Anna Bulló: «Yo no sentí que me hiciesen la vida imposible aquí»