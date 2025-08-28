Hockey | OK Plata F.
El Marineda cierra la plantilla con Fátima Pino
I.V.G.
A Coruña
Décima y última incorporación del Marineda Hockey. Fátima Pino se une al nuevo club coruñés de la OK Plata Femenina. La coruñesa, con pasado en Compañía de María y con experiencia en la selección gallega sub 15, aportará juventud al nuevo vestuario. Con este fichaje, el conjunto de Nelson Obelleiro cierra los anuncios de jugadoras para esta temporada.
