Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey | OK Plata F.

El Marineda cierra la plantilla con Fátima Pino

I.V.G.

A Coruña

Décima y última incorporación del Marineda Hockey. Fátima Pino se une al nuevo club coruñés de la OK Plata Femenina. La coruñesa, con pasado en Compañía de María y con experiencia en la selección gallega sub 15, aportará juventud al nuevo vestuario. Con este fichaje, el conjunto de Nelson Obelleiro cierra los anuncios de jugadoras para esta temporada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents