Ración doble del Leyma-Obradoiro durante el verano

Los caprichos del calendario y de los sorteos y lo útil que es tener un rival directo tan cerca en pretemporada están empujando a que los Leyma-Obradoiro se conviertan en cotidianos antes de que lleguen las batallas con fuego real durante la liga. Será la primera temporada en la que coincidan ambos clubes en la misma categoría, en este caso, en Primera FEB, y, en ese sentido, ya hay fechas reservadas para que se vean las caras en partido oficial en el último fin de semana de 2025 en Sar y en el segundo de abril de 2026 en el Coliseum. Será el estreno de verdad de los derbis coruñeses. Hasta entonces quien quiera saciarse con esta rivalidad que apunta a ser notaria, por la proximidad geográfica y por el trasvase de los jugadores de este verano, podrá disfrutar esta noche del primer plato.

El Leyma y el Obradoiro se verán hoy las caras a las 20.30 horas en el pabellón Sara Gómez de Fontecarmoa en el primer amistoso de verano de ambos equipos con motivos del trofeo de San Roque en Vilagarcía. Por ahí estarán viejos conocidos de la afición naranja como Olle Lundqvist, Goran Huskic, Yunio Barrueta y, sobre todo, Diego Epifanio, aunque en esta ocasión portarán el escudo del equipo santiagués. Tanto Leyma como Obradoiro llevan unos diez días de preparación y pocas conclusiones se podrán sacar de este enfrentamiento con jugadores cargados y fuera de su pico de forma. De hecho, en el cuadro naranja son baja Caio Pacheco y Machaci Braz, uno aún con compromisos con el Brasil en el Americup y el otro pendiente de incorporarse al equipo coruñés tras su oro con Angola en el Afrobasket. Vilagarcía se prepara para una interesante velada de baloncesto. De hecho, en la localidad arousana se llegó a hacer una presentación oficial del duelo en la que estuvieron los dos entrenadores, Carlos Marco y Diego Epifanio. Las entradas costarán cinco euros y habrá fan zone previa y zonas habilitadas en la grada para las aficiones de los dos grandes representantes del baloncesto coruñés, ambos con pasado reciente en la ACB.

La fortuna quiso ayer que en breve se vuelvan a enfrentar ambos equipos y que sea en el Coliseum, la que hasta hace nada era la casa de esos cuatro fichajes obradoiristas que jugaron la pasada campaña en ACB a muy pocos kilómetros. El sorteo de la Copa Galicia deparó que unas de las semifinales enfrente al Leyma y al Obradoiro. Será el viernes 5 de septiembre en la casa del baloncesto en A Coruña a las 21.00 horas. Será el partido que cierre esa jornada de semifinales, ya que a las 18.30 horas de ese mismo día se medirán el Breogán y el COB, un choque mediatizado por la diferencia de categoría y potencial, y en el que los lucenses son favoritos para disputar la final del día siguiente. Este duelo definitivo por el título del torneo la Federación Galega de Baloncesto será en el mismo escenario a las 20.00 horas. Las entradas pueden ser adquiridas en el formato de abono por unos 20 euros en ataquilla.com.