Aplazada hasta nuevo aviso la travesía a nado de San Amaro
Las malas condiciones meteorológicas y la presencia de carabelas portuguesas han obligado a suspender la prueba programada para este domingo
La Travesía a Nado de la Ensenada de San Amaro ha sido aplazada debido a las malas condiciones meteorológicas previstas para el domingo 31, según ha comunicado este viernes el Club del Mar de San Amaro. La presencia de carabelas portuguesas ya había puesto en peligro la prueba, a lo que se suma ahora la activación de una alerta naranja en el litoral coruñés. Se trata del segundo año consecutivo en el que la histórica Travesía a Nado de San Amaro no se puede celebrar en la fecha prevista, aunque la organización asegura que intentará trasladarla al 21 de septiembre si las circunstancias lo permiten. “Después de haber consultado a los organismos oficiales, Capitanía Marítima, Cruz Roja, Seguridad Ciudadana y Servicios de Socorrismo de Playas, el Comité Organizador de la 84º Travesía a Nado de la Ensenada de San Amaro decide posponer la prueba hasta nuevo aviso”, explican.
El Club del Mar de San Amaro considera prioritario la seguridad de los participantes, por lo que ha decidido retrasar la prueba, teniendo en cuenta los esfuerzos logísticos y el importante número de personas implicadas. “Lamentamos tener que tomar esta decisión esperando entiendan los motivos”, concluye el comunicado.
