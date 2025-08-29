paraciclismo
Damián Ramos, quinto en la contrarreloj del Mundial de Ronse
Tres ciclistas franceses coparon el podio de la prueba en tierras belgas
Damián Ramos ya tiene en su palmarés una medalla paralímpica y lleva tiempo soñando con el maillot arcoiris de campeón del mundo de ciclismo, pero de momento tendrá que esperar. El ciclista coruñés ponía en juego ayer su gran baza en el Mundial de Ronse con la prueba contrarreloj, la que más se ajusta a sus cualidades y la que le dio el bronce en París 2024. Pero no fue capaz de hacerse un hueco entre los tres mejores y acabó en la quinta plaza después de los poco más de 23 kilómetros sobre los que se desarrollaba la prueba.
El podio, como ya ocurrió en la cita de París, fue copado por ciclista galos en su categoría, la C4. Ya en aquel momento Le Rousseau y Le Cunff se le colocaron por delante y en esta ocasión volvió a pasar lo mismo, aunque ocupando la segunda y la tercera plaza en la clasificación final. El oro y ese pretendido maillot arcoiris fue para otro ciclista de este país, Lebeau. La cuarta posición, la que precedió a Ramos, fue para un joven británico, Archie Atkinson, de 2006. Ramos se quedó a un minuto y dos segundos del podio y a un minuto y 44 segundos del oro.
Al ciclista coruñés aún le queda la bala de la prueba en ruta de mañana en la localidad belga, aunque la teoría dice que es una carrera que se ajusta un poco peor a sus condiciones. Aun así, intentará perseguir ese sueño que aún mantiene de lucir el maillot arcoiris.
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- La última gran revolución sobre patines: nuevas normas para renovar el hockey mundial
- El Leyma afronta otro año más con un Coliseum de ACB
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Uxía Martínez, la némesis coruñesa de Jessica Bouzas
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La nueva era del Liceo se pone en marcha en Riazor
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas