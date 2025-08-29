Damián Ramos, quinto en la contrarreloj del Mundial de Ronse

Damián Ramos ya tiene en su palmarés una medalla paralímpica y lleva tiempo soñando con el maillot arcoiris de campeón del mundo de ciclismo, pero de momento tendrá que esperar. El ciclista coruñés ponía en juego ayer su gran baza en el Mundial de Ronse con la prueba contrarreloj, la que más se ajusta a sus cualidades y la que le dio el bronce en París 2024. Pero no fue capaz de hacerse un hueco entre los tres mejores y acabó en la quinta plaza después de los poco más de 23 kilómetros sobre los que se desarrollaba la prueba.

El podio, como ya ocurrió en la cita de París, fue copado por ciclista galos en su categoría, la C4. Ya en aquel momento Le Rousseau y Le Cunff se le colocaron por delante y en esta ocasión volvió a pasar lo mismo, aunque ocupando la segunda y la tercera plaza en la clasificación final. El oro y ese pretendido maillot arcoiris fue para otro ciclista de este país, Lebeau. La cuarta posición, la que precedió a Ramos, fue para un joven británico, Archie Atkinson, de 2006. Ramos se quedó a un minuto y dos segundos del podio y a un minuto y 44 segundos del oro.

Al ciclista coruñés aún le queda la bala de la prueba en ruta de mañana en la localidad belga, aunque la teoría dice que es una carrera que se ajusta un poco peor a sus condiciones. Aun así, intentará perseguir ese sueño que aún mantiene de lucir el maillot arcoiris.