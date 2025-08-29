Epi: «Ojalá hubiésemos sido capaces de ser penúltimos para que el Leyma siguiese en la ACB»

Hay lamentos que traspasan las temporadas y más cuando esas vidas extras llegan en verano y cuando menos se esperan. Poco se ha podido escuchar a Diego Epifanio, ex técnico del Leyma y ahora del Obradoiro, después de que se anunciase su marcha del club coruñés, a pesar de que le quedaba un año de contrato. Una carta de despedida, una presentación como nuevo técnico en Santiago... y hace unas horas la puesta de largo del torneo de San Roque en Vilagarcía, que enfrentó al Leyma y al Obradoiro inaugurando unos derbis que amenazan con ser cíclicos y apasionantes.

Justo en la alocución del entrenador burgalés sobre qué suponía enfrentarse al equipo que llevó a la ACB y de vuelta a Primera FEB, se le escapó ese lamento. «En ese proyecto (el del Leyma) hay mucha gente a la que quiero, respeto y admiro. Es una sensación rara (ser su rival) porque han sido tres años y hemos vivido muchas cosas. Demasiadas cosas positivas, pero tristemente con un final deportivo que nadie quisimos. Ojalá hubiésemos sido capaces de mantener la categoría o de quedar penúltimos para que el Leyma Coruña siguiese en la Liga ACB. No pudo ser», razonó ante un duelo frente a un Leyma, al que considera «un equipazo» y al que le une un pasado muy estrecho. «Muy emotivo por ver a mucha gente. Staff, aficionados que se desplazan con el equipo y que nos ayudaron (en el pasado) en los momentos difíciles. Siempre que juegas ante un ex equipo y, con tanta gente que ha sido importante, tienes algo dentro que te mueve más que en un partido normal», razonó con un punto de emoción en este acto del jueves en Vilagarcía en el que estuvo acompañado de Héctor Galán, director general del Obradoiro; Alberto Varela, alcalde de la localidad arousana; Charlie Uzal, director deportivo del Leyma y Carles Marco, técnico del club naranja.

El entrenador catalán, quien lleva apenas un par de semanas de trabajo con el grupo en A Coruña, saca lecturas positivas de estos primeros días con el anhelo de ir construyendo «la identidad» del proyecto: «Intentamos conocernos, crear un poco de identidad, de cómo vamos a intentar jugar. Queremos que empiece a funcionar algunos mecanismos en ataque y en defensa. Conocernos y a vernos un poco, que me conozcan a mí, que se conozcan entre ellos y que podamos ir con más tono físico. Competir, luchar cada día un poco más», relata un técnico que también se va haciendo al entorno: «Estoy contento con la ciudad, el club y con los jugadores, que están entrenando muy bien. Me estoy adaptando fácil. No puedo pedir mucho más. Acabamos de empezar y hay muchas cosas por hacer y mejorar», apuntó sin ocultar la realidad. Tras el duelo de Vilagarcía, el siguiente paso para los coruñeses será el próximo un partido ante el mismo contrincante, pero en A Coruña en las semifinales de la Copa Galicia.