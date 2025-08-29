Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

balonmano | D. H. P.

El OAR Coruña se mide al Gaia en otro duelo de preparación

La defensa del OAR trata de impedir un ataque del Cisne. | Germán Barreiros/Roller Agencia

Inés Vicente Garrido

A Coruña

El OAR Attica 21 afronta en Portugal un nuevo amistoso. A las 19.00 horas (en España) del sábado, el equipo recién ascendido a la División de Honor Plata se verá las caras con un histórico luso, el FC Gaia. El conjunto coruñés llega al choque tras la derrota en la Supercopa Galicia el pasado sábado 23 ante el Cisne, pero medirá esta tarde su mejoría en un nuevo test antes del inicio de liga.

TEMAS

