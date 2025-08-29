El trofeo Teresa Herrera de Traineras adelanta al sábado la jornada del domingo por el fuerte viento y oleaje previstos

La jornada de este domingo correspondiente a la regata del Trofeo Teresa Herrera de Traineras no podrá celebrarse ese día según lo previsto. La competición se adelantará al sábado debido a la previsión meteorológica adversa para la jornada dominical.

El Concello de A Coruña ha confirmado este viernes que la Federación Galega de Remo y la Asociación Liga Noroeste han comunicado que, tras evaluar las previsiones meteorológicas para el domingo 31 de agosto, se ha tomado la decisión de suspender las competiciones previstas para ese día y concentrar toda la competición en la tarde del sábado. Las autoridades municipales señalan, en un comunicado, que tampoco se descarta "la posible suspensión si las condiciones son desfavorables".

Acerca de las previsiones meteorológicas para el domingo, el Concello informa de que "según el informe del Comité de Seguridad, las condiciones del mar prevista suponen un riesgo para la seguridad de las tripulaciones participantes. Los datos aportados por la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) y Meteogalicia señalan la presencia de marejada con olas de entre 3 y 4 metros, vientos sostenidos de 12 a 16 nudos y rachas que podrían alcanzar los 22 nudos, superando los límites permitidos por los protocolos de seguridad".

Ante esta situación, la organización ha adoptado la decisión de concentrar toda la competición en la tarde del sábado, cuando las previsiones meteorológicas son favorables para la práctica deportiva. "Se valoró la posibilidad de trasladar la reta a una ubicación alternativa, en coordinación con la Autoridad Portuaria, pero las dimensiones del campo de regatas impiden su celebración en espcizos portuarios", explica el Ayuntamiento, que añade que también se barajó "un posible aplazamiento" para el primer fin de semana de septiembre, pero la coincidencia con un partido de fútbol en el estadio de Riazor impide la elección de ese día.

Avanza el Concello que la competición del sábado se adaptará al formato de regata en línea con cinco boyas y tandas lanzadas cada minuto:

Categoría femenina

● 17:30 h: 1º, 2º, 3º, 4º y 5º da LGT

● 17:31 h: 6º, 7º, 8º, 9º y 10º da LGT

Categoría masculina

● 18:00 h: 9º, 8º, 7º y 6º de Liga A

● 18:01 h: 5º y 1º de Liga B con 11º y 10º de Liga A

● 18:30 h: 5º, 4º, 3º, 2º y 1º de Liga A

El Concello advierte de que "en caso de que el mar no permita la regata en línea el sábado, la prueba se realizará en la modalidad contrarreloj". También se valora la posible suspensión si las condiciones son desfavorables.

Las autoridades municipales agradecen la comprensión de la ciudadanía y de las entidades participantes, así como el trabajo de la organización para garantizar la seguridade y el correcto desarrollo de la competición.