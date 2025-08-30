balonmano
22-22 | El OAR empata en su amistoso en Portugal ante el Gaia
A Coruña
El OAR Attica Coruña se pudo quitar parte de la decepción de la semana pasada con su derrota ante el Cisne en el pabellón de Novo Mesoiro con un meritorio empate ante el Gaia en el amistoso que disputo en Portugal. El equipo de Nando González acabó por detrás el primer acto con un 12-10 y el resultado final fue de 22-22.
