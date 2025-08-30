Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

balonmano

22-22 | El OAR empata en su amistoso en Portugal ante el Gaia

La defensa del OAR trata de impedir un ataque del Cisne. | Germán Barreiros/Roller Agencia

RAC

A Coruña

El OAR Attica Coruña se pudo quitar parte de la decepción de la semana pasada con su derrota ante el Cisne en el pabellón de Novo Mesoiro con un meritorio empate ante el Gaia en el amistoso que disputo en Portugal. El equipo de Nando González acabó por detrás el primer acto con un 12-10 y el resultado final fue de 22-22.

