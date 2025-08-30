Doblete de Chapela en una bandera Teresa Herrera marcada por el tiempo

Ni el viento ni la lluvia pudieron con la bandera Teresa Herrera, otro de los síntomas del fin del verano en A Coruña en el último fin de semana de agosto. Ese domingo previo a septiembre está siempre reservado para las traineras en la ensenada del Orzán, pero un temporal cambió la agenda y obligó a la organización y al Concello de A Coruña a adelantar un día una prueba que se disputó bajo la modalidad contrarreloj y que tuvo un club triunfador por encima del resto. No tuvo rival en las aguas coruñesas.

Las tripulaciones de Chapela Wofco exhibieron su fortaleza en la bandera Trofeo Teresa Herrera de traineras con un contundente triunfo.

La ensenada del Orzán con las traineras de la Liga Gallega. | Casteleiro/Roller Agencia

Arrancó la jornada con la prueba femenina. Durante los tres primeros largos, Cabo da Cruz soñó con el triunfo al marcar el mejor el tiempo, con Amegrove y Chapela muy cerca.

Pero con un espectacular último largo, el campeón de la Liga Gallega Femenina confirmó su superioridad para cruzar la línea de meta con un registro de 27:42,02, dos segundos más rápido que la embarcación de Amegrove (27:44,52) y nueve que Cabo, que completó el podio.

En la prueba masculina, Chapela no dio opción a sus rivales de en el Orzán. El equipo naranja sigue fuerte a unas semanas de disputar el play off de ascenso a la Liga ACT. Marcó el mejor tiempo desde las primeras viradas, con Tirán y Samertolameu a más de diez segundos antes de encarar el tercer largo.

Las remeras de Chapela, con la bandera Teresa Herrera. | Casteleiro/Roller Agencia

A partir de ahí, la tripulación, patroneada por Dani García, no aflojó para marcar el mejor tiempo (22:38,50), con casi veinte segundos de ventaja sobre Tirán (22:59,26) y Samertolameu (23:19,57). Cuarta fue la otra tripulación de O Morrazo, Bueu con un tiempo de 23:31,34.

Fue ese el cuadro de honor en una jornada de sábado en la que el mal tiempo tampoco arredró a los coruñeses que se volvieron a acercar al paseo marítimo para seguir de cerca una de las pruebas que más gente congrega durante cada verano en la ciudad.