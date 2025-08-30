Stanis García: «Me daba mucha rabia que el proyecto muriera»

¿Qué le motivó a continuar en el HC Coruña?

Sobre todo, el proyecto. Me daba mucha rabia que muriera. Desde febrero empezamos a trabajar para que no se apagase, intentando renovar jugadoras. No se pudo llegar a buen puerto en muchos casos, pero sí logramos mantener la ilusión con un grupo nuevo que tiene muchas ganas de trabajar. Quizá no tengamos internacionales como el año pasado, pero vamos a suplirlo con esfuerzo, ilusión y compromiso. Estoy en el mismo barco que Lucía y Xavi, y eso me dio fuerzas para seguir.

Anna Bulló ha sido la única jugadora que ha renovado. ¿Qué significa eso para usted?

Anna lo tuvo claro desde el inicio. Desde un principio ya dijo que estaba aquí para jugar al hockey. Quería quedarse en A Coruña, echar raíces aquí a corto o medio plazo. Ella lo apostó todo por este club, independientemente de lo que decidieran sus compañeras, y eso es muy respetable. Además, es una persona muy abierta y campechana, alguien con la que es muy fácil trabajar dentro y fuera de la pista.

¿Cómo están siendo estos primeros días de entrenamiento?

Muy positivos. Las nuevas se están integrando bien. Ahora mismo estoy en esa fase de radiografía, de conocerlas en el día a día, porque verlas en un vídeo no es lo mismo que convivir con ellas en pista. Ellas también tienen que conocerme a mí y de aquí a cinco o seis semanas llegar al mejor estado de forma que podamos encontrar. Al final, esto es como un matrimonio: hay que encontrar un equilibrio.

¿Qué intenta transmitir a sus jugadoras en el día a día?

Confianza, aunque siempre con la presión propia del alto rendimiento. En el hockey, como en cualquier deporte, los errores en la toma de decisiones pueden inclinar la balanza. Mi papel es exigir, pero también dar seguridad para que puedan crecer. Al final, si te ves en posiciones abajo, es más complicada la gestión emocional y en especial que la jugadora trabaje tranquila. Está claro que cuando encuentras una comodidad en la tabla es mucho más fácil venir a entrenar. Hay un sacrificio muy grande que conlleva estar aquí soportándome a mí, por lo menos si te ves en la tabla tranquilo es mucho más llevadero que verte en posiciones apretadas y tener que aguantar al staff .

¿Cuál espera que sea el modelo de juego del equipo este año?

Al final el modelo de juego tiene que ser el mismo. Pero tampoco mentiría si dijera que un entrenador no se ha de amoldar a las piezas que tiene. A las piezas y a la madurez del equipo. Este año hay que ir paso a paso, dándoles herramientas que nos permitan competir. En cinco semanas tenemos que estar en el mejor estado posible, porque de octubre a diciembre afrontamos cinco partidos clave.

¿Qué objetivo se marca para esta temporada?

Crecer y conocernos. No tenemos internacionales, pero sí un grupo homogéneo con potencial. Son miembros que te van a permitir trabajar, jugadoras con potencial de crecimiento y ellas mismas tienen que ver dónde está el techo. Vamos a trabajar para que cada jugadora alcance su máximo y luego los resultados dirán. En Navidad sabremos si podemos pelear por la Copa de la Reina. Ahora, en dos meses tenemos cinco finales. Tenemos que prepararnos de aquí a la primera semana de octubre porque, en la primera de diciembre, tenemos varios partidos ante equipos que van a determinar el pelotón medio. De momento, hablar de objetivos mayores o menores sería precipitado.

¿Qué papel puede tener la afición en todo esto?

El hockey femenino arrastra poca gente y eso es una realidad. Está claro que el hockey en sí, salvo el Liceo, en partidos puntuales, no mueve mucha gente. Aquí en el Palacio, más que la presión ambiental, pesan las dimensiones del pabellón. Pero ojalá consigamos enganchar a más público, no solo nosotras sino todos los clubes gallegos. Tenemos que generar mimbres, crear referentes para los niños y niñas, que no solo miren a Cristiano Ronaldo, sino también a jugadores como César Carballeira.

¿Piensa en un proyecto a largo plazo en A Coruña?

Hoy no te lo puedo garantizar. Puede ser mi última temporada como primer entrenador. Son muchos años y el proyecto quita mucha vida y las canas no son gratis. A veces hay que dar un paso al lado por la familia. Eso no significa desvincularme, porque el proyecto seguirá, pero quizá no con la misma implicación.

La temporada pasada fue muy movida. ¿Cómo la valora?

Prefiero no hablar hoy de lo que pasó. Sería hacer leña del árbol caído y no sería justo para las jugadoras. Es un tema que merece tiempo y un espacio más amplio, no unas frases sueltas que puedan generar malentendidos. No tendría tiempo para aclarar todas las dudas que pudieran surgir de todo lo que yo diría, y considero que eso tiene que ser un día extendido y a doble página o triple página o incluso un pódcast de dos horas. Ahora toca hablar de gente nueva y de la savia fresca que hemos incorporado.