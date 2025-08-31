César Carballeira se lanza a por la triple corona con España

Capitán del Liceo y referente de la Selección. César Carballeira arranca el lunes su camino hacia la triple corona europea en la cita de Paredes, donde la anfitriona Portugal será el gran rival que se interponga en la andadura de una España que busca su cuarto título consecutivo. No ha estado en todos el coruñés, que luce en su palmares los oros de 2021 y 2023. En esta ocasión, no le acompañará un paisano como Ignacio Alabart, uno de los mejores jugadores del mundo, una baja muy sensible para el combinado nacional, pero sí lo hará una de las caras nuevas del Liceo, uno de sus compañeros de vestuario, Blai Roca.

«Seguiré con mi rol de jugador más atrasado, más defensivo, ayudando al equipo en todo lo que pueda y dando lo mejor de mí para aportar». César Carballeira sabe lo que se espera de él en la Selección, tal y como trasladó hace unos días en LA OPINIÓN. Poco o nada ha cambiado su cometido, a pesar de que el jefe del banquillo ahora será Pere Varias y no Guillem Cabestany. El coruñés no ha perdido tampoco el ansia de seguir acumulando títulos, a pesar de que ya tiene un par de cetros europeos y un Mundial, los World Roller Games de 2024 de Italia. «¿Repetir título? Esas fuerzas nunca se pierden. Ojalá lo consigamos. La preparación ha sido muy completa. Queremos llegar allí, dar lo máximo como equipo y conseguir nuestro objetivo, que claramente es ganar», razona un jugador ambicioso cuando se viste de verde y cuando se viste de rojo. En eso, no distingue.

Será Francia (20.00 horas) el primer rival de España en este Europeo corto, pero intenso que se disputa en el entorno de Oporto, a unas tres horas en coche de A Coruña. Los hermanos de Di Benedetto, con sangre de Monte Alto y todos ex jugadores del Liceo antes de hacer carrera en los grandes de Portugal, serán de nuevo la amenaza de un combinado que ha crecido mucho en los últimos años. El martes a la misma hora llegará el duelo frente a Italia y el miércoles a las 22.45 será la cita frente a la anfitriona. A partir del viernes llegarán los cruces de cuartos de final ante los cuatro equipos del Grupo B, de menor entidad, conformado por Austria, Andorra, Alemania y Suiza. El sábado y el domingo vendrá lo decisivo cuando las cuatro escuadras del Grupo A se vuelvan a encontrar a partido único. Ahí es donde la España de César Carballeira y Blai Roca pondrá en juego de verdad la corona.

La cuota liceísta se completa con una leyenda como Jordi Bargalló, quien después de colgar los patines en el Noia y que el Compañía intentase reclutarlo en vano para Plata, se estrena como segundo entrenador de Pere Varias en un gran campeonato. Ya no marcará goles, pero sabe el camino para ganar títulos.