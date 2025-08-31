ciclismo
El coruñés Damián Ramos no compite en ruta en el Mundial de Ronse por diferencias con la Federación
Fue quinto en la prueba contrarreloj
Al coruñés Damián Ramos, medallista en París 2024, le esperaba la prueba en ruta del Mundial de Ronse en la categoría paralímpica C4, pero finalmente decidió no tomar la salida por diferencias con directivos de la Federación Española de Ciclismo relativas a patrocinadores y material deportivo. Fue quinto en la prueba contrarreloj tras los tres ciclistas franceses y el británico y, aunque consideraba que llegaba en una buena forma y no deja de ser una decepción, está animado de cara al futuro, ya que las marcas presagian que estará en la pelea con los mejores. Pospone, de esta manera, su anhelo de portar el maillot arcoiris.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- La última gran revolución sobre patines: nuevas normas para renovar el hockey mundial
- El Leyma afronta otro año más con un Coliseum de ACB
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Uxía Martínez, la némesis coruñesa de Jessica Bouzas
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La nueva era del Liceo se pone en marcha en Riazor
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas