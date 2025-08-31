El coruñés Damián Ramos no compite en ruta en el Mundial de Ronse por diferencias con la Federación

Al coruñés Damián Ramos, medallista en París 2024, le esperaba la prueba en ruta del Mundial de Ronse en la categoría paralímpica C4, pero finalmente decidió no tomar la salida por diferencias con directivos de la Federación Española de Ciclismo relativas a patrocinadores y material deportivo. Fue quinto en la prueba contrarreloj tras los tres ciclistas franceses y el británico y, aunque consideraba que llegaba en una buena forma y no deja de ser una decepción, está animado de cara al futuro, ya que las marcas presagian que estará en la pelea con los mejores. Pospone, de esta manera, su anhelo de portar el maillot arcoiris.