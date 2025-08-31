Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

atletismo

Última semana para anotarse en La Vuelta a Oza del día 14

Participantes este domingo en la carrera popular Os Rosales del circuito Coruña Corre.

Participantes este domingo en la carrera popular Os Rosales del circuito Coruña Corre. / Casteleiro / Roller Agencia

RAC

A Coruña

Arranca el lunes la última semana para apuntarse en La Vuelta a Oza, que se celebra el 14 de septiembre en el entorno del barrio de Os Castros y que supone el regreso del circuito de carreras populares Coruña Corre. Ya hay más de 600 inscritos, el plazo finaliza el domingo 7. Los deportistas deberán recorrer 6,25 kilómetros en categoría absoluta.

