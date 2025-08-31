atletismo
Última semana para anotarse en La Vuelta a Oza del día 14
A Coruña
Arranca el lunes la última semana para apuntarse en La Vuelta a Oza, que se celebra el 14 de septiembre en el entorno del barrio de Os Castros y que supone el regreso del circuito de carreras populares Coruña Corre. Ya hay más de 600 inscritos, el plazo finaliza el domingo 7. Los deportistas deberán recorrer 6,25 kilómetros en categoría absoluta.
