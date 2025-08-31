Víctor Senra, ganador en el Rally Show de As Pontes

El circuito de As Pontes acogió la celebración del primer RallyShow Deputación da Coruña, evento pionero en el automovilismo gallego que llevó a más de 4.000 aficionados. El actual campeón gallego, Víctor Senra, a bordo de su Hyundai i20 WRC, se proclamó vencedor al imponerse en un final vibrante al coruñés Daniel Berdomás (Hyundai i20 N Rally2), que fue segundo, y al vigués Jorge Pérez (Porsche 991 GT3), que fue tercero. El formato eliminatorio y de proximidad al público hizo del RallyShow una experiencia vibrante para los pilotos y los espectadores.